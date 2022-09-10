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Заступник Єрмака: Ми робимо все, щоб показового суду над азовцями не відбулось

Надія Карбунар
glavcom.ua
Заступник Єрмака: Ми робимо все, щоб показового суду над азовцями не відбулось
Азовці, які боронили Маріуполь, і досі в полоні
фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга: «Виведення цивільних з Азова відбулось завдяки особистому втручанню генсека ООН Гутерреша»

Банкова працює над тим, щоб повернути військовополонених із території Російської Федерації на Батьківщину. Створено відповідний центр при ГУР, який безпосередньо цим займається. Однак у питанні звільнення полонених доводиться мати справу з партнером Росією, якій довіряти, на жаль, не можна. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

За словами посадовця, саме тему повернення військовополонених додому обговорювали під час останньої зустрічі в Києві Володимир Зеленський та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Завдяки особистому втручанню останнього відбулося виведення цивільних з «Азовсталі».

«Ми звертаємось до Міжнародного Червоного хреста, хоча вони знаходяться в системі ООН. Ми звертаємось до всіх міжнародних організацій, щоб вони забезпечили виконання свого мандату. Це доступ до наших співвітчизників, перевірка і дотримання прав щодо них, надання допомоги. І паралельно ми працюємо на двосторонньому треку, зокрема з Туреччиною щодо військовополонених, а також країнами, які можуть бути ефективними в цьому. Адже це дуже чутливе питання. Я не хочу його розповідати про конкретні моменти, але ця робота ведеться», – сказав Андрій Сибіга.

Заступник глави Офісу президента наголосив, влада робить все, щоб показового суду над азовцями не відбулося.

«Президент публічно і чітко дав зрозуміти, що це поставить крапку над спробами будь-якого дипломатичного виміру», – підсумував посадовець.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест відрікся від відповідальності за полонених із «Азовсталі».

Після цього Банкова заявила, що Червоний Хрест повинен нарешті згадати про своє призначення, подумати про репутацію і втрутитися в ситуацію із захисниками «Азовсталі».

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Теги: звільнення президент робота влада Азовсталь

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