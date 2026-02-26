Головна Світ Політика
США домоглися арешту офіцера ФСБ у справі про замахи в Європі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
У Боготі заарештували офіцера ФСБ за підозрою у міжнародній змові
фото: El pais

Дениса Алімова заарештували в Боготі за ордером США через підозру в підготовці замахів на європейських діячів

У столиці Колумбії затримали громадянина Росії Дєніса Алімова, якого США підозрюють у причетності до змови з метою вбивства або викрадення двох відомих європейських діячів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Pais.

За інформацією іспанського видання, Алімова затримали в аеропорту Боготи в ніч з 24 на 25 лютого на підставі «червоної картки» Інтерполу. Ордер на його арешт 18 грудня 2025 року видав суд Південного округу Нью-Йорка.

Американська сторона звинувачує росіянина в участі у змові з метою вбивства або викрадення «двох відомих європейських діячів». Імена потенційних жертв у матеріалах справи не розголошуються.

За даними слідства, Алiмов переказав 60 тисяч доларів для фінансування секретної операції, обіцяв по 1,5 мільйона доларів виконавцям за кожну ціль, надавав їм технічні дані, зокрема IP-адреси та телефонні номери, а також координував дії співучасників. Один із них був затриманий у Нью-Йорку ще в березні 2025 року.

Наближений до російських силовиків Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» називає Дениса Алімова високопоставленим офіцером ФСБ Росії. За цими даними, він служив у спеціальному підрозділі «Вимпєл» та мав псевдонім «Арієць».

«На тлі спроб Москви вести переговори з Вашингтоном провал «групи Алімова», його арешт і подальше судове розслідування сценарію двох замовних вбивств на території ЄС буде для Кремля дуже неприємним сюрпризом», – заявив опозиційний російський журналіст Андрєй Калітін.

Нагадаємо, що депутати Державної думи РФ ухвалили законопроєкт, який забороняє видачу іноземців або осіб без громадянства іншим державам, якщо вони проходили військову службу за контрактом у російській армії та брали участь у бойових діях.

Теги: США Колумбія ФСБ

