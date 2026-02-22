Головна Країна Події в Україні
Затримано ймовірну виконавицю теракту у Львові – Клименко

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Ймовірна виконавиця теракту у Львові
фото: МВС України

МВС встановило ймовірну виконавицю теракту у Львові. Її затримано на Львівщині

Правоохоронці спрацювали максимально швидко у справі про нічний вибух, що забрав життя молодої поліцейської. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про затримання жінки, яку підозрюють у безпосередньому виконанні терористичного акту, пише «Главком».

За словами Ігоря Клименка, ймовірну терористку вдалося вистежити та затримати не у самому Львові, а в одному з районних центрів області.

«Правоохоронці затримали імовірну виконавицю вибуху у Львові. Її затримали у районному центрі», – підтвердив міністр.

Наразі офіційно підтверджено, що затримана є громадянкою України. Слідство вивчає її можливі зв'язки з іноземними спецслужбами та мотиви скоєння злочину.

Нагадаємо, що внаслідок подвійної детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька та отримали поранення ще 24 людини.

Вікторія була родом із Волині, проте частину життя провела на півдні – разом із батьками вона переїхала до Херсона. Своє покликання дівчина знайшла у захисті правопорядку: закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ.

Як відомо, Львів здригнувся від серії нічних вибухів, які правоохоронці кваліфікували як спланований терористичний акт. Унаслідок детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна працівниця поліції, а кількість постраждалих сягнула понад два десятки осіб.

Трагедія розгорнулася близько 00:30 у центрі міста. На спецлінію 102 надійшов виклик про проникнення невідомих до магазину на вулиці Данилишина.

«Внаслідок вибухів загинула поліцейська, поранено ще 24 людини», – зазначили правоохоронці.

Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один.

 

Теги: Львів теракт

