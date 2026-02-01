Головна Країна Кримінал
У Львові отримав вирок працівник ФСБ, який завербував українську військову

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар

Галицький районний суд міста Львова виніс вирок працівнику російської спецслужби
фото з відкритих джерел

Феесбешника Лєбєдєва заочно засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна

Галицький районний суд міста Львова визнав співробітника Федеральної служби безпеки РФ Миколи Лєбєдєва винуватим у підбуренні до державної зради. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 січня.

Лєбєдєв, 1991 року народження, є співробітником управління ФСБ міста Санкт-Петербург та Ленінградської області.

Протягом жовтня 2024 – січня 2025 року його інформаторкою була курсантка Військового інституту танкових військ НТУ «Харківський політехнічний інститут». Дівчина відправляла Лєбєдєву географічні координати місця дислокації свого підрозділу в Львівській області – на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки в селі Старичі Яворівського району і в місті Моршин Стрийського району. Обвинувачена повідомляла про вогневе влучання в будівлю, де розквартировувались курсанти-дівчата. Також за грошову винагороду надіслала фото керівників свого інституту. У переписці з росіянином дівчина висловили побажання щоби він організував удари безпілотниками по Моршину, де її курс проходив інженерну підготовку. У грудні 2024-го обвинувачена повідомила Лєбєдєву про ракетно-бомбові удари по місту Стрий та попадання в жилі будівлі і обʼєкти критичної інфраструктури. У свою чергу феесбешник радив агентці дотримуватись правил безпеки під час оголошення тривог, тому що можливі удари по району, де вона перебуває.

На початку січня 2025-го курсантка інформувала Лєбєдєва, що частина особового складу військового інституту буде поетапно передислокуватися з Моршин до Львова і проживати там у різних місцях, про які вона його повідомить.



фото: ФСБ

За свою діяльність обвинувачена отримувала грошову винагороду. Із переписки видно, що вона просила передати їй 5-7 тисяч і 7-8 тисяч гривень. Кошти вона отримувала поштовим звʼязком або у невстановлений слідством спосіб. Згодом дівчина створила собі криптогаманець і двічі отримала виплати в еквіваленті 228 доларів і 250 доларів США. 17 січня 2025-го її затримали.

Основним доказом є переписка Лєбєдєва з курасанткою, отримана в результаті негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з електронних інформаційних систем. Фрагменти листування аналогічного змісту знайшли на мобільному телефоні затриманої дівчини.



фото: СБУ

Феесбешника Лєбєдєва заочно засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Колишню курсантку військового інституту судять за державну зраду. Стрийський міськрайонний суд Львівської області розглядає цю справу в закритому засіданні.

Раніше СБУ заочно повідомила підозру командиру російського підводного човна, з якого здійснювали обстріли України ракетами «Калібр». Солдат не лише здійснював воєнні злочини проти України, але й перейшов на бік ворога після служби в ЗСУ. 

Також Служба безпеки запобігла новим терактам в Одесі. Затримано трьох агентів ФСБ, які, за даними слідства, готували підриви авто і помешкань українських воїнів та їхніх сімей.

 
















