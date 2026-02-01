Громадянка Росії під час війни переїхала до Львова

Після 24 лютого 2022 року, каже Марал, ставлення оточення в Росії різко змінилося

Нині Марал мешкає на Львівщині та планує пов’язати своє майбутнє з Україною

Марал Багян, громадянка Росії вірменського походження, під час повномасштабної війни переїхала жити на Львівщину, де згодом вийшла заміж за українця. Як інформує «Главком», в інтерв’ю «Суспільному» жінка розповіла про дискримінацію в Росії, вивчення української мови та повернення до власної вірменської ідентичності.

Марал народилася і виросла на Кубані, у Краснодарському краї РФ. За її словами, ще з дитинства вона стикалася з тиском через своє походження та ім’я.

Марал Багян фото: suspilne.media

«Для них ім’я Марал було занадто важким. Мене називали Мариною, навіть Машею. Для мене це був шок. Ну яка я Маша? Подивіться на мене», – згадує жінка.

Вона каже, що в Росії часто відчувала знецінення своєї національної ідентичності, а етнічну дискримінацію вважали нормою. За її словами, переломним моментом стало усвідомлення власного походження вже в дорослому віці.

«Коли мені сказали: «Ти тільки зовнішньо вірменка, а так у тобі нічого вірменського немає», я зрозуміла – ні, чекайте, я вірменка», – каже вона.

Із українською мовою та культурою Марал познайомилася ще до переїзду – через телебачення та навчання у школі на Кубані. Активно вивчати мову вона почала після знайомства з майбутнім чоловіком.

Марал Багян у день одруження фото: suspilne.media

«Першою книгою українською була «Лісова пісня» Лесі Українки. Було складно – особливо слова на кшталт «паляниця», «вулиця», «Укрзалізниця», – згадує жінка.

Після 24 лютого 2022 року, каже Марал, ставлення оточення в Росії різко змінилося. Попри страх і складний маршрут, у 2024 році Марал змогла виїхати з Росії через Вірменію та Молдову й потрапити до України.

«Я думала, що мене допитуватимуть в Україні, але найважче було саме в Молдові. Добре, що я вже мала вірменський паспорт», – каже вона.

Нині Марал мешкає на Львівщині та планує пов’язати своє майбутнє з Україною. Вона готується до вступу в університет і мріє стати журналісткою.

«Моя ціль – українське громадянство. Але для цього потрібно повністю відмовитися від російського. Мені страшно повертатися туди», – зізнається жінка.

Вона додає, що повернення до Росії можливе лише після завершення війни та зміни влади, коли вона почуватиметься в безпеці.

