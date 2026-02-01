Головна Країна Суспільство
Громадянка Росії під час війни переїхала до Львова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Громадянка Росії під час війни переїхала до Львова
Після 24 лютого 2022 року, каже Марал, ставлення оточення в Росії різко змінилося
Нині Марал мешкає на Львівщині та планує пов’язати своє майбутнє з Україною

Марал Багян, громадянка Росії вірменського походження, під час повномасштабної війни переїхала жити на Львівщину, де згодом вийшла заміж за українця. Як інформує «Главком», в інтерв’ю «Суспільному» жінка розповіла про дискримінацію в Росії, вивчення української мови та повернення до власної вірменської ідентичності.

Марал народилася і виросла на Кубані, у Краснодарському краї РФ. За її словами, ще з дитинства вона стикалася з тиском через своє походження та ім’я.

«Для них ім’я Марал було занадто важким. Мене називали Мариною, навіть Машею. Для мене це був шок. Ну яка я Маша? Подивіться на мене», – згадує жінка.

Вона каже, що в Росії часто відчувала знецінення своєї національної ідентичності, а етнічну дискримінацію вважали нормою. За її словами, переломним моментом стало усвідомлення власного походження вже в дорослому віці.

«Коли мені сказали: «Ти тільки зовнішньо вірменка, а так у тобі нічого вірменського немає», я зрозуміла – ні, чекайте, я вірменка», – каже вона.

Із українською мовою та культурою Марал познайомилася ще до переїзду – через телебачення та навчання у школі на Кубані. Активно вивчати мову вона почала після знайомства з майбутнім чоловіком.

«Першою книгою українською була «Лісова пісня» Лесі Українки. Було складно – особливо слова на кшталт «паляниця», «вулиця», «Укрзалізниця», – згадує жінка.

Після 24 лютого 2022 року, каже Марал, ставлення оточення в Росії різко змінилося. Попри страх і складний маршрут, у 2024 році Марал змогла виїхати з Росії через Вірменію та Молдову й потрапити до України.

«Я думала, що мене допитуватимуть в Україні, але найважче було саме в Молдові. Добре, що я вже мала вірменський паспорт», – каже вона.

Нині Марал мешкає на Львівщині та планує пов’язати своє майбутнє з Україною. Вона готується до вступу в університет і мріє стати журналісткою.

«Моя ціль – українське громадянство. Але для цього потрібно повністю відмовитися від російського. Мені страшно повертатися туди», – зізнається жінка.

Вона додає, що повернення до Росії можливе лише після завершення війни та зміни влади, коли вона почуватиметься в безпеці.

Нагадаємо, росіянка Світлана Гвоздікова переїхала до України після початку повномасштабної війни. Жінка вирішила покинути РФ, бо не поділяла погляди співгромадян на військову агресію своєї країни. Наразі з дитиною вона проживає в Одесі, спілкується українською мовою та чекає з війни чоловіка, який служить у ЗСУ. 

