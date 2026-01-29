Львів запустив режим підготовки до надзвичайної ситуації

Садовий: Запасіться базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків

Сьогодні, 29 січня, у Львові стартував режим підготовки до надзвичайної ситуації. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає «Главком».

«Не моя робота передбачати ракетні обстріли чи коментувати гучні заяви про «енергетичне перемир’я». Що знаю точно: синоптики на ці вихідні прогнозують сильний мороз. Він може бути сильнішим за попередній. Ворог у нас такий, що може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі наших міст. Тому у Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації. Усі комунальні служби знають, що робити. Але важливо, щоб готовими були й мешканці міста», – наголосив мер.

Садовий підкреслив, що необхідно зробити прості речі:

організуйтеся та перевірте укриття, яким плануєте скористатися під час тривоги;

зарядіть павербанки та зарядні станції, але не залишайте їх без нагляду під час заряджання;

запасіться базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків;

з’ясуйте, чи у вашому будинку є люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, або літні люди. Якщо станеться біда – не залишайте їх і повідомте на гарячу лінію міста;

довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

«Якщо ваш будинок залишиться без електрики чи тепла, знайте: у вхідній зоні та в чаті будинку буде інформація про найближчий пункт незламності та всі доступні послуги. Місто про це вже подбало. Окремо важливо. У разі тимчасового відключення теплопостачання не зливайте воду з батарей – до окремого повідомлення від людини, яка відповідає за ваш будинок. Пишу про це не для того, щоб розводити паніку. Це розмова з дорослими людьми, до якої ми всі вже давно готові», – підкреслив Садовий.

Нагадаємо, Україна опинилася на порозі екстремального похолодання. Вже з 1 лютого територію країни накриє потужний арктичний антициклон, який принесе аномальні морози. У низці областей очікується зниження температури до критичних позначок.

Зокрема, президент Володимир Зеленський застеріг громадян, що російська терористична армія готується до нового удару по Україні.