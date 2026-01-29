Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Львів запустив режим підготовки до надзвичайної ситуації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Львів запустив режим підготовки до надзвичайної ситуації
Садовий порадив зарядити павербанки
колаж: glavcom.ua (фото: reuters, Юлія Свириденко)

Садовий: Запасіться базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків

Сьогодні, 29 січня, у Львові стартував режим підготовки до надзвичайної ситуації. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає «Главком».

«Не моя робота  передбачати ракетні обстріли чи коментувати гучні заяви про «енергетичне перемир’я». Що знаю точно: синоптики на ці вихідні прогнозують сильний мороз. Він може бути сильнішим за попередній. Ворог у нас такий, що може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі наших міст. Тому у Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації. Усі комунальні служби знають, що робити. Але важливо, щоб готовими були й мешканці міста», – наголосив мер.

Садовий підкреслив, що необхідно зробити прості речі:

  • організуйтеся та перевірте укриття, яким плануєте скористатися під час тривоги;
  • зарядіть павербанки та зарядні станції, але не залишайте їх без нагляду під час заряджання;
  • запасіться базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків;
  • з’ясуйте, чи у вашому будинку є люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, або літні люди. Якщо станеться біда – не залишайте їх і повідомте на гарячу лінію міста;
  • довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

«Якщо ваш будинок залишиться без електрики чи тепла, знайте: у вхідній зоні та в чаті будинку буде інформація про найближчий пункт незламності та всі доступні послуги. Місто про це вже подбало. Окремо важливо. У разі тимчасового відключення теплопостачання не зливайте воду з батарей – до окремого повідомлення від людини, яка відповідає за ваш будинок. Пишу про це не для того, щоб розводити паніку. Це розмова з дорослими людьми, до якої ми всі вже давно готові», – підкреслив Садовий.

Нагадаємо, Україна опинилася на порозі екстремального похолодання. Вже з 1 лютого територію країни накриє потужний арктичний антициклон, який принесе аномальні морози. У низці областей очікується зниження температури до критичних позначок.

Зокрема, президент Володимир Зеленський застеріг громадян, що російська терористична армія готується до нового удару по Україні. 

Читайте також:

Теги: Львів Андрій Садовий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лікарі провели складну операцію немовляті з видалення пухлини в мозку
У Львові нейрохірурги провели надзвичайну операцію немовляті з пухлиною мозку (фото)
31 грудня, 2025, 15:30
Лікарі витягли з руки 13-річної школярки голку для шиття
У Львові лікарі врятували школярку, яка тиждень ходила з голкою в руці (фото)
5 сiчня, 20:51
Поліція та СБУ затримали адвоката у Чернівецькій області, коли він виїхав зі Львова
СБУ викрила львівського адвоката на хабарництві за оформлення інвалідності (фото)
26 сiчня, 15:28
22-річного водія притягнуть до відповідальності за адміністративним кодексом
У Львові молодик прикрасив машину гірляндою та дрифтував біля головної ялинки
4 сiчня, 19:48
Сніг накрив Україну
Снігопад у Львові. Садовий звернувся до бізнесу та мешканців міста
8 сiчня, 10:24
В'ячеслав Зінченко у залі суду, 8 січня 2026 року
Львівський суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон
8 сiчня, 13:24
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу
9 сiчня, 08:00
Удар «Орєшніком» по Львову. Садовий зробив заяву
Удар «Орєшніком» по Львову. Садовий зробив заяву
9 сiчня, 09:25
Львівські комунальники допомагають відновлювати електрику та внутрішньобудинкові мережі у Києві
Садовий відправив своїх комунальників рятувати Київ
21 сiчня, 13:04

Події в Україні

Як росіяни реагують на призначення Буданова головою Офісу президента: «прослушка» ГУР
Як росіяни реагують на призначення Буданова головою Офісу президента: «прослушка» ГУР
Львів запустив режим підготовки до надзвичайної ситуації
Львів запустив режим підготовки до надзвичайної ситуації
Окупанти атакували житлову забудову Кривого Рогу: є поранені та загибла
Окупанти атакували житлову забудову Кривого Рогу: є поранені та загибла
Убивство чотирьох поліцейських на Черкащині: облрада розкрила нові деталі
Убивство чотирьох поліцейських на Черкащині: облрада розкрила нові деталі
Сили оборони зірвали висадку окупантів на острів Круглик
Сили оборони зірвали висадку окупантів на острів Круглик
ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію за $100 млн
ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію за $100 млн

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua