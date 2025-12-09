«Завжди готовий». Президент відповів на вимогу Трампа провести вибори в Україні

Володимир Зеленський неодноразово казав, що вибори відкладаються не з його примхи, а на вимогу закону

Американський лідер звинуватив українську владу у тому, що вона нібито використовує війну, аби не проводити виборів

Очільник України Володимир Зеленський заявив про те, що готовий до проведення президентських виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Repubblica.

Зазначається, що журналісти запитали Зеленського про вибори, коли він виходив із готелю в районі Паріолі. «Я готовий завжди», – лаконічно відповів президент України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні. Політик наголосив, що українцям варто надати можливість обрати свого лідера, попри складну ситуацію через війну. Він звинуватив українську владу у тому, що вона нібито використовує війну, щоб не проводити вибори.

Тим часом речниця Єврокомісії Анітта Гіппер заявила, що вибори в Україні можливо буде провести тільки після того, як будуть створені відповідні умови, зокрема завершено російсько-українську війну. Гіппер наголосила, що Володимир Зеленський є демократично обраним президентом України, і що «будь-які вибори мають відбутися тоді, коли матимуть місце умови, які це дозволять».

Раніше Дональд Трамп різко розкритикував європейських лідерів, назвавши їх «слабкими» та заявивши, що вони не знають, як діяти у питаннях міграції та війни Росії проти України. Рішучі заяви Трампа щодо європейських лідерів стали найгострішою критикою західних демократій на сьогодні, що може поглибити напруженість у відносинах із Францією та Німеччиною, які вже мають складні стосунки з адміністрацією президента США.

До слова, представник США при НАТО Метью Вітакер заявляв, що Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні, якщо побачить, що угода між Києвом і Москвою є неможливою.