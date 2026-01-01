Україна отримала два комплекси Patriot – Міноборони

Міноборони назвало п’ять переваг комплексів ППО Patriot

Україна озброїлась ще двома комплексами протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомили у Міноборони України та розповіли про переваги Patriot, передає «Главком».

За словами Міністра оборони України Дениса Шмигаля, Україна отримала дві нові системи Patriot системи за домовленостями з Німеччиною.

Які головні переваги Patriot

Універсальність

У Міністерстві оборони України назвали п’ять головних переваг Patriot. Першою серед них відзначають універсальність, комплекс здатен знищувати аеродинамічні балістичні та гіперзвукові цілі. Наприклад, ракети «Циркон» та «Кинджал», що мають здатність розвивати швидкість до 11 000 тис. км/год та 16 000 тис. км/год.

Висока ефективність

Ракети комплексу Patriot мають високу точність, тому вони уражають цілі прямим наведенням. Це можливо завдяки технологіям, які допомагають одночасно виявляти та супроводжувати різні цілі.

Багатозадачність

Patriot здатен одночасно виявляти до 100 цілей, та супроводжувати до 8 цілей. Йдеться про можливості однієї батареї.

Автоматичність

Комплекс Patriot може працювати автоматично, що дозволяє йому миттєво реагувати на цілі, що несуть загрозу. Ця перевага важлива для перехоплення гіперзвукових ракет.

Перевага дальності та висоти

Комплексами протиповітряної оборони Patriot можуть збивати цілі висоті до 24 км і відстані до 160 км. «Patriot – зенітний ракетний комплекс виробництва США. Це одна з найдосконаліших систем ППО у світі. Призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст» , – розповіли у Міноборони.

Сьогодні комплекси ППО Patriot допомагають Україні боронити небо та мирні міста від російських ракет.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін зміг би швидше передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, якби не шатдаун у США, який затримав процес. Пісторіус наголосив, що стримувати російські повітряні атаки стає дедалі складніше через зростання технічних можливостей противника та збільшення кількості атак.

Раніше «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір замовити у Сполучених Штатів 27 зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot для посилення захисту свого повітряного простору. Поки ці системи будуть виготовлятися в США, Київ пропонує європейським країнам позичити Україні свої Patriot.