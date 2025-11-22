Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару з'являється у дверях свого будинку під час домашнього арешту в Бразиліа

Жаїра Болсонару затримала поліція перед акцією прихильників

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару було взято під варту федеральною поліцією. Затримання відбулося в суботу, завершивши його багатомісячний домашній арешт. Про це повідомляє Reuters із посиланням на судові рішення та адвокатів, пише «Главком».

Адвокат Болсонару Селсо Віларді підтвердив факт затримання. Рішення про арешт видав суддя Верховного суду Александре де Мораес, який обґрунтував його кількома факторами, зокрема ризиком втечі, перешкоджанням нагляду та маніпуляціями з монітором.

Суддя послався на докази того, що Болсонару раніше розглядав можливість звернення за притулком до посольства Аргентини. Мораес також зазначив, що син експрезидента та інші близькі соратники вже втекли з Бразилії. Арешт було наказано через ризик того, що заплановане пікетування прихильників біля будинку Болсонару могло поставити під загрозу поліцейський нагляд та дозволити йому втекти. Суддя навів докази маніпуляцій з електронним монітором щиколотки колишнього президента напередодні ввечері.

Затримання відбулося на тлі триваючих судових розглядів проти колишнього лідера правих сил. У вересні Болсонару засудили до 27 років і трьох місяців ув'язнення за підготовку державного перевороту після програшу на виборах 2022 року. Понад 100 днів Болсонару перебував під домашнім арештом в окремій справі, пов'язаній із нібито втручанням США.

Тим часом син політика, сенатор Флавіо Болсонару, закликав прихильників зібратися в суботу ввечері біля кондомініуму батька в Бразиліа, закликаючи їх «боротися з нами» та «врятувати Бразилію».

Нагадаємо, адвокати колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару звернулися з клопотанням до Верховного суду, з метою переглянути вирок, який був винесений минулого місяця.

Відповідно до цього вироку, Болсонару було призначено понад 27 років позбавлення волі за змову з метою державного перевороту та низка інших злочинів, пов’язаних з його намаганням залишитися при владі після програшу на президентських виборах 2022 року.