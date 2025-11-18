Головна Країна Політика
Зеленський зустрінеться з Віткоффом у Туреччині – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський зустрінеться з Віткоффом у Туреччині – ЗМІ
Володимир Зеленський завтра, 19 листопада, відвідає Туреччину
колаж: glavcom.ua

Протягом 2025 року Віткофф неодноразово їздив до Росії на переговори щодо закінчення війни в Україні

Спецпосланець президента США Стів Віткофф завтра, 19 листопада, прилетить до Туреччини, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондента Reuters на Близькому Сході Ахмеда Рашида.

За даними ЗМІ, Стів Віткофф візьме участь у запланованих переговорах із президентом України. Деталі майбутньої зустрічі не повідомляються.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 листопада, відвідає Іспанію. Він проведе переговори з главою іспанського уряду Педро Санчесом. Завтра глава держави проведе перемовини у Туреччині.

«Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених», – зазначив президент.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна завжди відкрита до візитів американських партнерів, зокрема спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа. «Ми запросили американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і Віткофф. Завжди раді вітати наших американських друзів у країні», – сказав він.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із сенаторами США. Під час якої обговорили ситуацію на фронті, посилення ППО, збільшення тиску на Росію та зусилля щодо повернення викрадених Росією українських дітей.

