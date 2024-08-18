Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський назвав мету операції ЗСУ у Курській області

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський назвав мету операції ЗСУ у Курській області

«Це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом», – президент

Президент України Володимир Зеленський уперше розповів, яке завдання виконують українські війська на території Курської області. Про це він сказав у вечірньому зверненні 18 серпня.

«Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все – більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи. Зокрема це і створення буферної зони на території агресора – наша операція в Курській області», – зауважив Зеленський.

«Усе, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці – все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України», – додав президент.

Раніше росіяни заявили, що ЗСУ знищили ще один міст на Курщині. 

Також повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині. 

Читайте також: 

Теги: комендатура росіяни столиця місто Україна історія Курщина президент Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Зеленський назвав мету операції ЗСУ у Курській області
Зеленський назвав мету операції ЗСУ у Курській області
Дрони Великої Британії відіграли ключову роль у наступі ЗСУ на Курську область – The Sunday Times
Дрони Великої Британії відіграли ключову роль у наступі ЗСУ на Курську область – The Sunday Times
ЗСУ у Суджі врятували бабусю, яку рідні кинули напризволяще: моторошне відео
ЗСУ у Суджі врятували бабусю, яку рідні кинули напризволяще: моторошне відео
Чого боїться Путін: ексрозвідник розповів про фобії диктатора
Чого боїться Путін: ексрозвідник розповів про фобії диктатора
У Києво-Печерській лаврі знайдено церковні календарі з контактами армії РФ
У Києво-Печерській лаврі знайдено церковні календарі з контактами армії РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Українська легкоатлетка зробила скандальний допис на захист російської мови
39K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
11K
Помер ексдепутат Київради Павло Бригинець
8305
Міжнародна допомога України. Кремль знайшов нашу слабку точку?

Новини

Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
Вчора, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua