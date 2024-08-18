Зеленський назвав мету операції ЗСУ у Курській області

«Це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом», – президент

Президент України Володимир Зеленський уперше розповів, яке завдання виконують українські війська на території Курської області. Про це він сказав у вечірньому зверненні 18 серпня.

«Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все – більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи. Зокрема це і створення буферної зони на території агресора – наша операція в Курській області», – зауважив Зеленський.

«Усе, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці – все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України», – додав президент.

Раніше росіяни заявили, що ЗСУ знищили ще один міст на Курщині.

Також повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині.