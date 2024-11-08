Європейський автопром та рітейл звільнять тисячі працівників – Euronews

Працівників у Німеччині та Франції чекають не найкращі часи

Німецький автопром продовжує демонструвати симптоми кризи, з якими бореться навіть через масові звільнення. У Франції про скорочення повідомив рітейлер Auchan. Про це пише Euronews.

Конкуренція та фінансові негаразди змушують європейський бізнес скорочувати робочі місця та переводити виробництво за кордон. У Німеччині слідом за концерном Volkswagen, який планує безпрецедентну реструктуризацію та зупинку як мінімум трьох заводів, про майбутні масштабні звільнення повідомив і виробник запчастин Schaeffle – черговий приклад кризи в німецькому автопромі.

У сусідній Франції роботи ризикують позбутися співробітники мережі супермаркетів Auchan.

Як пише Europe 1, 2300 робочих місць опинились під загрозою через соціальні плани, які здійснюються на різних рівнях компанії. І ці скорочення будуть «драматичними для багатьох співробітників», за словами Жиля Мартена, представника профспілки роздрібної торгівлі CFDT Auchan у Франції.

Компанія повідомила, що забезпечить соціальну підтримку звільненим, налагодить їхнє перенавчання – зокрема і з прицілом на її нові завдання, а саме – розвиток невеликих районних магазинів та доставки додому.

Труднощі Auchan у Франції «тривають роками, і покриваються міжнародною діяльністю ритейлера. Але не все так добре. Після вторгнення Росії в Україну прибуткова російська філія дистриб’ютора більше не відіграє цієї ролі. Останніми днями у міжнародній пресі з'явилася інформація про продаж цієї російської філії Ашан Росія, в якому працює близько 30 тисяч співробітників. Як повідомила AFP, головний офіс що не коментує «чутки на ринку».

Нагадаємо, ще один автогігант Німеччини зіштовхнувся із серйозними проблемами. Слідом за проблемами Volkswagen не менш у скрутній ситуації опинився і інший гігант європейського автопрому. Такими поганими фінансові справи автомобільного концерну BMW не були останні чотири роки.Чистий прибуток німецького автовиробника BMW в 3 кварталі 2024 року впав до 476 млн. євро порівняно з 2,93 млрд. євро роком раніше.