Польща очікує нову хвилю біженців з України

Місцева влада у Польщі облаштовує місця для українців перед зимовим сезоном

У Люблінському воєводстві Польщі проводять підготовку до можливого приїзду біженців з України

У Люблінському воєводстві Польщі готуються прийняти чергову хвилю українських біженців. Про це пише inPoland.

«Дефіцит електроенергії та існуюча загроза залишитись без опалення можуть призвести до гуманітарної кризи в Україні взимку. Досить складною є ситуація на фронті. Ці чинники можуть підштовхнути українців залишати свої домівки та виїжджати за кордон, зокрема в Польщу», – йдеться у матеріалі.

Люблінський воєвода Кшиштоф Коморський заявив, що за потреби підконтрольний йому регіон готовий до відновлення роботи пунктів прийому біженців протягом 1-2 діб. Він зазначив, що Люблінщина готова до швидкого реагування на ситуацію, якщо потік українців до Польщі знову збільшиться.

Воєвода звернув увагу, що неурядові організації, які активно надавали підтримку біженцям з лютого 2022 року, також перебувають у готовності. Тому в разі потреби ці організації зможуть швидко адаптувати свою роботу до ситуації, спираючись на попередній досвід.

До слова, у різних регіонах Польщі зарплати можуть суттєво відрізнятися. Так, наприклад, у Нижній Сілезії є одна гміна, де середня заробітна плата перевищує навіть заробітки у Варшаві чи Кракові.

Найбільші зарплати отримують у громаді Єжманова (Нижньосілезьке воєводство). Населення тут близько 5 тис. осіб. Половина мешканців гміни заробляє щонайменше 9,5 тис. злотих брутто на місяць, тобто понад 6,7 тис. злотих на руки (69,1 тис. грн).