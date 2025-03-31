Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський підбив підсумки зустрічі з представниками Європарламенту та країн-партнерів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підбив підсумки зустрічі з представниками Європарламенту та країн-партнерів
Саміт з нагоди річниці звільнення від російських окупантів Бучі
фото: Офіс президента

Зеленський: Дякую за сьогоднішній візит. Це дуже важливо

Сьогодні учасники саміту були абсолютно чіткими: Європа не забуде моральних висновків із цієї війни. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із головами та представниками парламентів країн-партнерів та Європарламенту, які взяли участь у саміті в Бучі в річницю звільнення від російських окупантів.

«Партнери приїхали саме сьогодні, у річницю звільнення Бучі від російських окупантів», – зазначив Зеленський.

За його словами, продовжуватиметься робота над тим, щоб відповідальність Росії за війну була була відчутною.

«Не може бути такого, щоб Путіна та інших російських злочинців, саму таку російську державу виводили з-під відповідальності. Нормалізувати те, що вони робили в Бучі, в Маріуполі, в інших наших містах і селах, неможливо», – написав президент. 

Глава української держави подякував головам та представникам парламентів країн-партнерів та Європарламенту за візит.

«Це дуже важливо. Дякую за всі прояви допомоги під час повномасштабного російського вторгнення: за оборонну, гуманітарну допомогу, за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави та нашого шляху до Євросоюзу», – підсумував Володимир Зеленський.

Читайте також:

Теги: Європа Володимир Зеленський саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військового нагородили срібною дубовою гілкою до Хреста бойових заслуг
Військовий, який відбив наступ росіян на Курщині, отримав унікальну нагороду
28 березня, 20:15
Очільник України наголосив, що російський диктатор хотів розпочати нову наступальну операцію понад пів року тому
Росія готує новий наступ на дві області України – Зеленський
27 березня, 13:07
«Глава держави запевнить Зеленського, що Франція зробить посилення підтримки України абсолютним пріоритетом», – зазначили у пресслужбі Єлисейського палацу
Макрон проведе зустріч із Зеленським: названо дату
25 березня, 15:22
Зеленський: Україна готова до безумовного 30-денного припинення вогню
«Росія повинна перестати висувати умови». Зеленський говорив з Макроном
17 березня, 22:44
На Європейський регіон припала третина всіх випадків кору у світі
У Європі зафіксовано найбільшу кількість випадків кору за понад чверть століття
14 березня, 11:01
Якщо Трамп все ж внесе зміни, то пʼята стаття альянсу може втратити свою ефективність
США можуть відмовитися від захисту членів НАТО – NBC News
6 березня, 19:22
Президент додав, що угода з США щодо видобутку корисних копалин уже готова і може бути підписана міністрами
Зеленський готовий ще раз зустрітися з Трампом, але є нюанс – Bloomberg
3 березня, 13:46
Зеленський зустрівся зі Стармером на саміті в Лондоні
Зеленський прибув на саміт щодо України у Лондоні
2 березня, 16:10
У Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського
Кличко прокоментував ситуацію, яка склалася між Україною та США
1 березня, 04:21

Події в Україні

Зеленський підбив підсумки зустрічі з представниками Європарламенту та країн-партнерів
Зеленський підбив підсумки зустрічі з представниками Європарламенту та країн-партнерів
ЄС з 2027 року визнаватиме українські електронні підписи і печатки
ЄС з 2027 року визнаватиме українські електронні підписи і печатки
Вирок Марін Ле Пен, нова допомога від Заходу. Головне за 31 березня
Вирок Марін Ле Пен, нова допомога від Заходу. Головне за 31 березня
Графік подачі води зʼявиться по всій Україні? Нардеп забив на сполох
Графік подачі води зʼявиться по всій Україні? Нардеп забив на сполох
У Криму невідомі спалили могилу російського пропагандиста
У Криму невідомі спалили могилу російського пропагандиста
Окупанти у 20 разів збільшили кількість атак дронами по Сумщині
Окупанти у 20 разів збільшили кількість атак дронами по Сумщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 березня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 березня 2025
26K
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
24K
«Іво, усіх грошей не заробиш». Автор головних хітів Бобула образився на співака
24K
На Україну суне похолодання: коли очікувати і скільки триватиме
20K
Смерть у прямому ефірі: російський чиновник пішов з життя під час гри у хокей

Новини

31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
Вчора, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
Вчора, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
29 березня, 09:42

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua