Зеленський підбив підсумки зустрічі з представниками Європарламенту та країн-партнерів

Зеленський: Дякую за сьогоднішній візит. Це дуже важливо

Сьогодні учасники саміту були абсолютно чіткими: Європа не забуде моральних висновків із цієї війни. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із головами та представниками парламентів країн-партнерів та Європарламенту, які взяли участь у саміті в Бучі в річницю звільнення від російських окупантів.

«Партнери приїхали саме сьогодні, у річницю звільнення Бучі від російських окупантів», – зазначив Зеленський.

За його словами, продовжуватиметься робота над тим, щоб відповідальність Росії за війну була була відчутною.

«Не може бути такого, щоб Путіна та інших російських злочинців, саму таку російську державу виводили з-під відповідальності. Нормалізувати те, що вони робили в Бучі, в Маріуполі, в інших наших містах і селах, неможливо», – написав президент.

Глава української держави подякував головам та представникам парламентів країн-партнерів та Європарламенту за візит.

«Це дуже важливо. Дякую за всі прояви допомоги під час повномасштабного російського вторгнення: за оборонну, гуманітарну допомогу, за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави та нашого шляху до Євросоюзу», – підсумував Володимир Зеленський.