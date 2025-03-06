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США можуть відмовитися від захисту членів НАТО – NBC News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США можуть відмовитися від захисту членів НАТО – NBC News
Якщо Трамп все ж внесе зміни, то пʼята стаття альянсу може втратити свою ефективність
фото з відкритих джерел

У межах потенційної зміни політики альянсу США можуть не захищати союзника, який зазнав нападу

Американський президент Дональд Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін щодо участі США в Організації Північноатлантичного договору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

За словами неназваних чиновників, Трамп обговорив з помічниками можливість калібрування участі Америки в НАТО таким чином, щоб надати перевагу членам альянсу, які витрачають певний відсоток свого валового внутрішнього продукту на оборону.

Як зазначають джерела, у межах потенційної зміни політики США можуть не захищати свого члена НАТО, який зазнав нападу, якщо країна не відповідає пороговому рівню витрат на оборону. Якщо Трамп зробить таку зміну, це означатиме значний відхід від основного принципу альянсу, де напад на будь-яку країну НАТО є нападом на всіх членів альянсу.

Президент США також розглядає можливість зміни політики, згідно з якою Штати можуть надати пріоритет військовим навчанням з тими членами НАТО, які витрачають на оборону певний відсоток свого ВВП. Його адміністрація вже дала зрозуміти європейським союзникам Америки, що США можуть зменшити свою військову присутність в Європі, і одним з варіантів, який зараз розглядається, є передислокація деяких американських військ в регіоні, щоб вони були зосереджені в країнах НАТО або навколо них, які збільшили свої витрати на оборону до певного відсотка від ВВП, сказали чиновники.

Тим часом представник Ради національної безпеки наголосив, що президент Трамп «відданий НАТО і пʼятій статті».

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за те, що вони не досягли поточної мети членів НАТО – витрачати 2% свого ВВП на оборону. Він стверджував, що ця диспропорція є несправедливою і створює додатковий тягар для США. Нещодавно Трамп заявив, що члени НАТО повинні витрачати 5% свого ВВП на оборону, хоча США наразі цього не роблять.

Згідно з останніми статистичними даними НАТО, минулого року витрати на оборону 23 країн-членів Альянсу перевищили 2% їхнього ВВП. П'ять з цих країн – Естонія, Греція, Латвія, Польща, США і Естонія - витратили на оборону понад 3%. Польща мала найвищий відсоток, виділяючи на оборону 4,12% свого ВВП.

Як зазначає ЗМІ, потенційні зміни в участі США в НАТО пов'язані з тим, що Трамп підштовхує європейських союзників робити більше для допомоги Україні у війні з Росією і відігравати важливу роль у підтримці миру в країні, якщо буде досягнута угода про припинення війни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір відмовитись від керівництва НАТО.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «може забути про НАТО». Політик вчергове сказав, що прагнення України стати членом Альянсу «мабуть, і є причиною» широкомасштабного російського вторгнення. Також Трамп традиційно не назвав війну війною, використавши натомість словосполучення «все це».

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий піти у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО. 

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Теги: Європа НАТО США Дональд Трамп

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