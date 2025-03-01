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Кличко прокоментував ситуацію, яка склалася між Україною та США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Кличко прокоментував ситуацію, яка склалася між Україною та США
Кличко: Зараз не час для емоцій, потрібно шукати спільні позиції
фото: BBC

Віталій Кличко переконаний, що співпраця і довірливі відносини між США і Україною дуже важливі для безпеки й стабільності в Європі

Міський голова Києва Віталій Кличко сподівається, що Україна збереже таку важливу підтримку Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку у Facebook.

Кличко написав, що зараз не час для емоцій, потрібно шукати спільні позиції.

«Американському народу ми вдячні за підтримку України від самого початку широкомасштабної війни. Зброєю, системами ППО, великою фінансовою та економічною допомогою», – пише мер Кличко.

Віталій Кличко переконаний, що співпраця і довірливі відносини між США і Україною дуже важливі для безпеки й стабільності в Європі, для майбутнього демократії в світі.

«І ми повинні будувати саме такі відносини. Особливо, в такий критичний для України час. Інакше ситуацією скористається агресор, який тільки й чекає приводу. Партнери повинні розуміти, в яких умовах живе і бореться три роки наша держава. Які втрати несе український народ. І наскільки важливий мир сьогодні для нас і наскільки важлива підтримка наших партнерів та друзів», – зазначає Кличко.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не підписали угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

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Теги: США президент Україна Володимир Зеленський держава Дональд Трамп Віталій Кличко

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