До річниці звільнення Бучі Націполіція відзвітувала, скільки російських злочинів вже розкрила

У Бучанському районі вже було виявлено понад тисячу тіл загиблих українців

Слідчі ідентифікували понад двох тисяч росіян, причетних до окупації міста

Слідчі Національної поліції з 2024 року розкрили 72 вбивства, вчинені російськими військовими в Бучі Київської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення пресслужби Нацполіції до третьої річниці звільнення міста від російських окупантів.

Також Нацполіція ідентифікувала 2,5 тис. російських військових, які перебували у Бучі, та встановила особи понад 100 росіян, які брали участь у воєнних злочинах.

34 росіянам було оголошено про підозри, а 24 обвинувальні акти вже скеровано до суду, зазначає пресслужба Нацполіції.

Нагадаємо, російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року. За 33 дні окупації росіяни скоїли в Бучанському районі понад 9 тис. воєнних злочинів і вбили понад 1 400 цивільних, у тому числі – 37 дітей. Загалом у Бучанському районі було виявлено 1 190 тіл і ця цифра не є остаточною.

Також «Главком» повідомляв, що Ірпінський міський суд розглядає справу росіянина Ніколая Карташева. Той служив у 76-й десантно-штурмовій дивізії РФ, а нині є одним із небагатьох російських військових, кого судять очно за воєнні злочини, скоєні в Україні. Зокрема, Карташев зізнався у воєнних злочинах у Бучі та вказав імена своїх спільників, які розстрілювали цивільних українців.

Ще «Главком» писав, що ідея створення нового меморіалу в Бучі зазнала жорсткої критики. Люди зауважують, що, хоча проєкт є цікавим, його будівництво є передчасним, – війна з РФ триває, а у місті не вистачає укриттів і не повністю відновлено житло.