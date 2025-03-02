Зеленський прибув на саміт щодо України у Лондоні

Зеленський зустрівся зі Стармером на саміті в Лондоні

У Лондоні триває саміт європейських лідерів щодо війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт щодо України до Ланкастер-хаусу у Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Sky News.

Президент Зеленський прибув на саміт у Лондоні щодо війни в Україні



Також прибули на місце Макрон, Стармер, Трюдо та Мелоні. Невдовзі до них приєднається Шольц, Рютте та інші європейські лідери. pic.twitter.com/iGk686OX8A — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 2, 2025

На саміті Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами, щоб спланувати подальші кроки щодо підтримки України. Планується обговорення військової допомоги Україні та економічний тиск на росію.

Також політики обговорять довготривалу угоду про безпеку та мир та наступні кроки щодо «сильних» гарантій безпеки.

Відомо, що на важливому саміті з питань війни в Україні та безпеки будуть лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Данії, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Швеції, Польщі, Чехії, Румунії, Туреччини та інші.

Європейських лідерів особисто зустрічає прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Раніше ми писали, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною над мирним планом, щоб потім його представити Вашингтону. Про це з посиланням на слова премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера пише The Guardian. Також до цієї роботи можуть доєднатися ще одна або дві країни.

Стармер зазначив, що таких домовленостей вдалося досягнути після розмов із президентом України Володимиром Зеленським і французьким лідером Емманюелем Макроном.

«Я думаю, що ми зробили крок у правильному напрямку», – сказав він.

Нагадаємо, вчора, 1 березня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Премʼєр Британії заявив, що Сполучене Королівство має «абсолютну» і «непохитну» рішучість досягти «того, чого ми двоє хочемо досягти, а саме міцного миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці».