Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна посилює позиції в Латинській Америці: Зеленський розповів про спецзавдання Сибіги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна посилює позиції в Латинській Америці: Зеленський розповів про спецзавдання Сибіги
Глава українського МЗС провів десяток зустрічей з представниками регіону
фото: Офіс президента

Український лідер повідомив, що Україна планує активізувати роботу своїх представництв у Латинській Америці

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги за результатами спеціальних завдань на напрямку Латинської Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Проведені зустрічі з президентом і міністром закордонних справ Чилі та представниками ще більше ніж десяти держав регіону. Важливо, що готуємо активізацію роботи наших представництв у Латинській Америці та відповідну співпрацю з регіоном на міжнародних майданчиках», – каже він.

Крім того, дипломат доповів главі держави про комунікацію з представниками ключових європейських партнерів щодо безпекових і політичних питань. «Обговорили також підготовку дипломатичних заходів в Україні на найближчі тижні. Працюємо, щоб увага світу до нашої держави і нашого захисту не зменшувалася», – підсумував президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради, де виступив зі зверненням до лідерів країн ЄС. За словами президента, останні кілька днів Україна отримує сигнали від американської сторони про те, що переговори можуть незабаром поновитися.

«Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася. І не тільки через ситуацію навколо Ірану, яка спричиняє зростання світових цін на нафту», – каже він.

Глава держави наголосив, що росіяни відчувають послаблення тиску на них, зокрема через війну на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про помʼякшення санкцій та зупинка у запровадженні нових.

Теги: Володимир Зеленський МЗС Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua