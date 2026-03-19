Україна посилює позиції в Латинській Америці: Зеленський розповів про спецзавдання Сибіги

Український лідер повідомив, що Україна планує активізувати роботу своїх представництв у Латинській Америці

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги за результатами спеціальних завдань на напрямку Латинської Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Проведені зустрічі з президентом і міністром закордонних справ Чилі та представниками ще більше ніж десяти держав регіону. Важливо, що готуємо активізацію роботи наших представництв у Латинській Америці та відповідну співпрацю з регіоном на міжнародних майданчиках», – каже він.

Крім того, дипломат доповів главі держави про комунікацію з представниками ключових європейських партнерів щодо безпекових і політичних питань. «Обговорили також підготовку дипломатичних заходів в Україні на найближчі тижні. Працюємо, щоб увага світу до нашої держави і нашого захисту не зменшувалася», – підсумував президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради, де виступив зі зверненням до лідерів країн ЄС. За словами президента, останні кілька днів Україна отримує сигнали від американської сторони про те, що переговори можуть незабаром поновитися.

«Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася. І не тільки через ситуацію навколо Ірану, яка спричиняє зростання світових цін на нафту», – каже він.

Глава держави наголосив, що росіяни відчувають послаблення тиску на них, зокрема через війну на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про помʼякшення санкцій та зупинка у запровадженні нових.