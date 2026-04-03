«Найкраща ситуація за 10 місяців». Зеленський розповів про успіхи на фронті

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Зеленський розповів, що українським силам вдалося зірвати запланований російський наступ у березні
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поточна ситуація на фронті залишається складною, однак є найкращою за останні десять місяців. Такий висновок, за його словами, підтверджують і українська, і британська розвідки. Про це президент заявив на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Глава держави зазначив, що російські війська активізували штурмові дії, зокрема через погодні умови, які дозволяють діяти менш помітно. «Щодо ситуації на фронті. Регулярно доповідає головнокомандувач. Посилювались російські штурми через те, що були тумани, – коли там непогода, наступати краще», – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що за умов туману, дощу та недостатньої видимості російські підрозділи можуть інфільтруватися малими групами. Водночас зі зміною погоди їхні можливості для таких дій зменшуються.

За словами президента, ворог продовжує накопичувати сили на окремих напрямках, зокрема на Покровському та Гуляйпільському. Водночас українським силам вдалося зірвати запланований російський наступ у березні. «Той наступ, який вони хотіли в березні, наші Збройні Сили своїми діями зірвали», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що наразі глобальної загрози прориву фронту немає, однак російські війська надалі намагатимуться посилювати штурмові дії.

Окремо глава держави звернув увагу на оцінки міжнародних партнерів. За його словами, аналіз британської розвідки свідчить про покращення позицій України. «Зараз найкраща для України ситуація останні за 10 місяців», – зазначив він.

Зеленський уточнив, що, попри складність бойових дій, Україна має незначну перевагу за співвідношенням звільнених і втрачених територій. «Ми у невеличкому плюсі – звільнили близько 20 квадратних кілометрів», – повідомив президент.

До слова, Покровсько-Мирноградська агломерація залишається епіцентром бойових дій на всій 1200-кілометровій лінії фронту. Протягом останніх днів українським захисникам вдалося зупинити просування російських військ одразу на кількох ділянках цього сектора.

