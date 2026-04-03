Комбінована атака на Україну, запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військового ТЦК. Головне за 3 квітня 2026

Дайджест новин 3 квітня 2026 року

Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Також суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військового ТЦК у Львові. Крім того, Іран збив американський винищувач F-15.

«Главком» склав добірку головних подій 3 квітня.

Комбінована атака на Україну

Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 14:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 ціль – 26 ракет та 515 безпілотників різних типів:

  • 24 крилатих ракет Х-101;
  • дві крилаті ракетии «Іскандер-К» ;
  • 515 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 22 локаціях.

Єгипет не прийматиме зерно з окупованих територій України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільником Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Він повідомив, що Каїр більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України.

Зеленський наголосив, що Єгипет зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України. «Також Єгипет готовий докласти зусилля для досягнення достойного миру. Домовилися, що міністри закордонних справ будуть контактувати», – розповів український президент.

Іран збив американський винищувач F-15

США втратили винищувач над Іраном. Ймовірно, він був збитий. Зараз триває пошуково-рятувальна операція.

В іранських медіа вже оприлюднили фото та відео, на яких нібито зафіксовано частини збитого літака та одне з катапультних крісел. Аналіз знімків уламків вказує на те, що йдеться про американський винищувач F-15. Також підконтрольні режиму аятол ЗМІ заявили, що інцидент стався у небі над південним заходом країни.

За даними Аxios, спецпідрозділи США знайшли та врятували одного з членів екіпажу американського винищувача, збитого над Іраном. Пошуки ще одного пілота тривають. Варто зазначити, що Іран також розшукує членів екіпажу американського винищувача та пропонує нагороду тим, хто їх знайде.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військового ТЦК у Львові

Личаківський районний суд обрав запобіжний захід для інспектора Львівської митниці Андрія Труша. Його підозрюють у смертельному пораненні військовослужбовця ТЦК.

Прокурор просив призначити Трушу тримання під вартою без права застави, посилаючись на те, що той може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, знищити докази, перешкоджати кримінальному провадженню, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Водночас обвинувачений заявив, що нібито сам здався правоохоронцям, тож просив призначити йому м’якший запобіжний захід. Його адвокатка казала про цілодобовий домашній арешт.

За словами Труша, перед конфліктом із військовими ТЦК вони з братом оформлювали документи про смерть їхньої бабусі. Однак військові нібито почали штовхати, бити їх та застосовувати проти них газові балончики.

СБУ завершила досудове розслідування в справі про замах на Стерненка

Служба безпеки України завершила досудове розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо агентки РФ, яка здійснила замах на волонтера та активіста Сергія Стерненка.

За даними слідства, йдеться про мешканку Києва, яку завербували російські спецслужби під час пошуку швидкого заробітку. У квітні 2025 року вона почала стежити за Стерненком і оселилася в тому самому житловому комплексі, де він проживав.

Фігурантка обвинувачується за статтями 111, 115 та 263 Кримінального кодексу України – державна зрада, закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне носіння і зберігання вогнепальної зброї. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інші важливі новини

  • Президент нагородив представників кримськотатарського народу.
  • «Укрпошта» запровадила спеціальний тариф для військових.
  • Київський картонно-паперовий комбінат зупинив роботу після обстрілу.

