У 2023 році в Росії було 290 тис чоловіків з інвалідністю віком від 18 до 30 років

«Я думаю, що реально військових інвалідів є десятки тисяч, якщо вже не сотні», – російський демограф

У 2023 році в Росії було зареєстровано 2,17 млн чоловіків з інвалідністю у віці від 31 до 59 років – це рекордний показник за вісім років. Про це свідчать дані Фонду пенсійного та соціального страхування, пише The Moscow Times.

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У 2022 році в Росії було 1,67 млн чоловіків з інвалідністю в цій віковій категорії, таким чином зростання за рік відбулося на 30%. У 2020 році їхня кількість становила 2 млн осіб, а у 2016 році, коли ці дані були опубліковані вперше, – 1,97 млн осіб. Крім того, 2023 року в Росії було 290 тис чоловіків з інвалідністю віком від 18 до 30 років.

«Я думаю, що реально військових інвалідів є десятки тисяч, якщо вже не сотні. Якщо приріст менший – отже, частково чи повністю їх приховують», – наголосив демограф Олексій Ракша.

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Дані про цю категорію за 2022 рік Росстат приховав. Демографи пов'язали зростання кількості чоловіків із інвалідністю з війною.

Як раніше повідомлялося, рівень бідності у Росії за 2023 рік опустився нижче 10%, перетнувши вперше за понад 12 років історичний мінімум. Bloomberg зазначає, що Росія наближається до президентських виборів у «хорошій» формі. Зараз Кремль витрачає значні кошти на соціальну підтримку сімей, підвищення пенсій, іпотечні субсидії та компенсації родичам військовослужбовців.

Нагадаємо, у Росії збільшили виплати найбіднішій частині населення. Російські військові також отримають одноразову виплату. Але попри все, це не врятує російський народ від загального зубожіння та падіння доходів.

До слова, з січня по червень 2022 року в Росії суттєво зросла кількість дрібних крадіжок порівняно з тим же періодом минулого року. Суди у першому півріччі визнали винними у дрібних крадіжках 67 113 осіб – на 17% більше, ніж торік.