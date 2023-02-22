Зеленський поспілкувався з лідерами чотирьох держав: що відомо

Український очільник провів переговори з лідерами Великої Британії, Пакистану, Естонії та Уганди

Президент України Володимир Зеленський доповів про ситуацію на дипломатичному фронті. Сьогодні, 22 лютого, він провів переговори з лідерами чотирьох держав, а саме Великої Британії, Пакистану, Естонії та Уганди. Про це повідомив глава держави у своєму вечірньому зверненні.

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«У розмові з Президентом Пакистану відзначили безумовну важливість збереження повної сили й поваги до Статуту ООН, до незалежності націй та цілісності держав. Обговорили наші зусилля щодо гарантування продовольчої безпеки та наявні загрози такій безпеці», – звітував він.

Президент нагадав, що вже сім місяців працює експортна зернова ініціатива. За цей час уже 43 країни світу отримали понад 22 мільйони тонн продовольства завдяки морському експорту з України.

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«Це вагомий український внесок у світову продовольчу безпеку й стабілізацію світового продовольчого ринку. Якби не ця наша ініціатива, то зараз, на жаль, відбувались би процеси політичного та соціального хаосу в деяких країнах Африки та Азії, була б загалом значно гостріша криза вартості життя, яку відчували різні народи минулого року», – відзначив він.

Однак за його словами, ця ініціатива працювала б на повну потужність, якби Росія не намагалась її загальмувати. Тоді гарантій продовольчої безпеки у світі було б відчутно більше.

Зеленський поспілкувався і з президентом Естонії. «Сьогодні ми обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та наші очікування в контексті інтеграції України. Вже зараз готуємося до цих майбутніх подій», – зазначив український лідер.

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Також сьогодні відбувалася першу в історії двосторонніх відносин розмова президена України з президентом Уганди. «Поінформував про наші мирні ініціативи, які просуваємо на майданчику ООН, про нашу принципову позицію щодо захисту міжнародного права. Обговорили потенціал двосторонньої співпраці», – повідомив Зеленський.

Крім того, відбулася чергова розмова з прем’єр-міністром Великої Британії. «Дуже потужно працюємо разом із Британією для посилення наших воїнів, для наближення нашої спільної перемоги, для реалізації наших оборонних домовленостей, що були досягнуті під час мого візиту в Лондон. І було б дуже добре, якби всі наші партнери так само, як Британія, розуміли, як швидкість оборонного постачання впливає на конкретні успіхи на полі бою», – зауважив президент.

Він додав, що друга половина тижня буде ще активнішою з погляду міжнародних відносин.

Нагадаємо, добігає кінця 364-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. Протягом доби противник завдав дев’ять ракетних, чотири з яких – по місту Харкову, та 10 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.