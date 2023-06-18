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Зеленський прокоментував російські фейки про знищення Patriot

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський прокоментував російські фейки про знищення Patriot
Глава держави подякував нашим захисникам, які відзначилися успіхами на полі бою цього тижня
фото: Офіс президента України

Зеленський: «Єдине, що зараз має хвилювати країну-агресорку РФ, – це як підготувати російське суспільство до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави»

Російські окупанти не знищили в Україні жодного зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Хто б там у Росії не розказував, нібито наші «Петріоти» знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного «Петріота» не знищено!», – наголосив глава держави.

Український лідер нагадав, як відбувався візит в Україну делегації лідерів і представників країн Африки, а потім їхній візит у державу-терористку.

«Делегація мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна. Це було дуже чітко. Усе, про що говорилося в Україні, було про формулу миру: пункт за пунктом, увесь зміст. Усе, про що говорилося в Росії, було про війну, про те, як знищувати життя далі. Очевидна річ: немає альтернативи формулі миру. Добре, що світ усе краще це чує та бачить», – зауважив глава держави.

За його словами, єдине, що зараз має хвилювати країну-агресорку РФ, – це як підготувати російське суспільство до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави.

«Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи», – підкреслив Зеленський.

Він також розповів, що наші військові просуваються вперед позиція за позицією та крок за кроком.

«Був цього тижня «Рамштайн», і головне – це швидкість постачання. Наступного тижня будуть і нові важливі комунікації з партнерами – саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне. Дякую кожному і кожній, хто зараз у бою, на позиціях і на бойових постах! Дякую всім, хто допомагає!», – сказав президент.

Крім того, Зеленський традиційно подякував нашим воїнам, які відзначилися успіхами на полі бою цього тижня.

«Таврійський напрямок найбільш жорсткий. Морпіхи 35-ї окремої бригади – дякую вам! Десантники «Сімдесятдевʼятки» – дякую! 130-й окремий розвідбат – дякую! 68-ма окрема єгерська бригада – дякую! 23-тя окрема механізована бригада – дякую! Артилеристи 44-ї бригади – вдячний вам!

Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат, воїни!

Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки – старший сержант Микола Нікандров і молодший сержант Роман Лісін. Молодці, хлопці!

Наша Нацгвардія – дякую всім вам! А особливо відзначу головного сержанта Василя Ковиліна та командира взводу Дениса Зеленого, 4-й батальйон оперативного призначення, 1-ша Президентська бригада Нацгвардії. Дякую! Хлопці виконують завдання на Луганщині, під Білогорівкою.

Наші прикордонники… Особливо відзначу Луцький та Львівській прикордонні загони. Старший солдат Василь Куцик, Авдіївський напрямок, – дуже ефективний у відбитті штурмів. Дякую! Сержант Вадим Дружина, Сіверський напрямок, – успішно «мінусує» солдатів і техніку ворога. Дякую!

І звичайно, наші захисники неба. За тиждень більше ніж сотня групових авіаударів по позиціях і тилах ворога. Дякую, наші пілоти! За сім днів знищено майже три десятки ракет і близько півсотні ударних дронів. А окремо відзначу оборонців неба Київщини. 96-та Київська зенітна ракетна бригада Повітряних сил – дякую! Усі «Калібри» та «Кинджали» під час цих атак були знищені, а отже, життя наших людей були врятовані», – завершив очільник України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито знищили п'ять комплексів Patriot в Україні. Такі заяви, за словами представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, – очевидна брехня, що сприймається лише внутрішнім російським споживачем.

Раніше Повітряні сили покепкували з заяви Путіна про «знищення» Patriot

Читайте також: Україна зможе збивати балістику та літаки на відстані до 150 км. Що відомо про комплекс Patriot
Теги: окупанти Володимир Зеленський системи ППО ЗСУ

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