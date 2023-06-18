Зеленський прокоментував російські фейки про знищення Patriot

Зеленський: «Єдине, що зараз має хвилювати країну-агресорку РФ, – це як підготувати російське суспільство до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави»

Російські окупанти не знищили в Україні жодного зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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«Хто б там у Росії не розказував, нібито наші «Петріоти» знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного «Петріота» не знищено!», – наголосив глава держави.

Український лідер нагадав, як відбувався візит в Україну делегації лідерів і представників країн Африки, а потім їхній візит у державу-терористку.

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«Делегація мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна. Це було дуже чітко. Усе, про що говорилося в Україні, було про формулу миру: пункт за пунктом, увесь зміст. Усе, про що говорилося в Росії, було про війну, про те, як знищувати життя далі. Очевидна річ: немає альтернативи формулі миру. Добре, що світ усе краще це чує та бачить», – зауважив глава держави.

За його словами, єдине, що зараз має хвилювати країну-агресорку РФ, – це як підготувати російське суспільство до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави.

«Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи», – підкреслив Зеленський.

Він також розповів, що наші військові просуваються вперед позиція за позицією та крок за кроком.

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«Був цього тижня «Рамштайн», і головне – це швидкість постачання. Наступного тижня будуть і нові важливі комунікації з партнерами – саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне. Дякую кожному і кожній, хто зараз у бою, на позиціях і на бойових постах! Дякую всім, хто допомагає!», – сказав президент.

Крім того, Зеленський традиційно подякував нашим воїнам, які відзначилися успіхами на полі бою цього тижня.

«Таврійський напрямок найбільш жорсткий. Морпіхи 35-ї окремої бригади – дякую вам! Десантники «Сімдесятдевʼятки» – дякую! 130-й окремий розвідбат – дякую! 68-ма окрема єгерська бригада – дякую! 23-тя окрема механізована бригада – дякую! Артилеристи 44-ї бригади – вдячний вам!

Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат, воїни!

Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки – старший сержант Микола Нікандров і молодший сержант Роман Лісін. Молодці, хлопці!

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Наша Нацгвардія – дякую всім вам! А особливо відзначу головного сержанта Василя Ковиліна та командира взводу Дениса Зеленого, 4-й батальйон оперативного призначення, 1-ша Президентська бригада Нацгвардії. Дякую! Хлопці виконують завдання на Луганщині, під Білогорівкою.

Наші прикордонники… Особливо відзначу Луцький та Львівській прикордонні загони. Старший солдат Василь Куцик, Авдіївський напрямок, – дуже ефективний у відбитті штурмів. Дякую! Сержант Вадим Дружина, Сіверський напрямок, – успішно «мінусує» солдатів і техніку ворога. Дякую!

І звичайно, наші захисники неба. За тиждень більше ніж сотня групових авіаударів по позиціях і тилах ворога. Дякую, наші пілоти! За сім днів знищено майже три десятки ракет і близько півсотні ударних дронів. А окремо відзначу оборонців неба Київщини. 96-та Київська зенітна ракетна бригада Повітряних сил – дякую! Усі «Калібри» та «Кинджали» під час цих атак були знищені, а отже, життя наших людей були врятовані», – завершив очільник України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито знищили п'ять комплексів Patriot в Україні. Такі заяви, за словами представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, – очевидна брехня, що сприймається лише внутрішнім російським споживачем.

Раніше Повітряні сили покепкували з заяви Путіна про «знищення» Patriot.