Зеленський подякував королю Бельгії за аудієнцію: про що говорили
Глава держави подякував за підтримку України та українців з боку Бельгії
Сьогодні, 6 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом після саміту країн Європи у Брюсселі. Зеленський подякував королю бельгійців за аудієнцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.
Відомо, що зустріч тривала близько години. За словами українського лідера, з королем вони обговорили участь Бельгії в підготовці перших кроків до закінчення війни.
«Розраховую на сприяння Його Величності в поверненні незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей», – написав президент.
Зеленський подякував Бельгії за підтримку українського народу протягом трьох років повномасштабної російської агресії та за позицію щодо досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.
Зауважимо, президент Володимир Зеленський відвідав екстрений саміт Євросоюзу, що проходив сьогодні у Брюсселі.
Під час зустрічі глави держав та урядів країн ЄС розглядали шляхи для зміцнення європейської оборони та нарощування допомоги для України, у контексті заяв та дій адміністрації США по зменшенню ролі цієї країни у підтриманні європейської безпеки та у військовій допомозі для України.
Глава України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і очільником Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі. Вони обговорили посилення обороноздатності України та Європи.
До слова, «Главком» опублікував повний текст виступу Зеленського в Європейській раді.
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