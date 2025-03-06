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Зеленський подякував королю Бельгії за аудієнцію: про що говорили

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Зеленський подякував королю Бельгії за аудієнцію: про що говорили
Президент мав аудієнцію в короля бельгійців Філіпа
фото: Офіс президента

Глава держави подякував за підтримку України та українців з боку Бельгії

Сьогодні, 6 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом після саміту країн Європи у Брюсселі. Зеленський подякував королю бельгійців за аудієнцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

Відомо, що зустріч тривала близько години. За словами українського лідера, з королем вони обговорили участь Бельгії в підготовці перших кроків до закінчення війни.

«Розраховую на сприяння Його Величності в поверненні незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей», – написав президент.

Зеленський подякував Бельгії за підтримку українського народу протягом трьох років повномасштабної російської агресії та за позицію щодо досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський відвідав екстрений саміт Євросоюзу, що проходив сьогодні у Брюсселі.

Під час зустрічі глави держав та урядів країн ЄС розглядали шляхи для зміцнення європейської оборони та нарощування допомоги для України, у контексті заяв та дій адміністрації США по зменшенню ролі цієї країни у підтриманні європейської безпеки та у військовій допомозі для України.

Глава України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і очільником Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі. Вони обговорили посилення обороноздатності України та Європи.

До слова, «Главком» опублікував повний текст виступу Зеленського в Європейській раді.

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Теги: Володимир Зеленський король Бельгія

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