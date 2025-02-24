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Коли Україна і США підпишуть угоду про корисні копалини? Версія Axios

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Коли Україна і США підпишуть угоду про корисні копалини? Версія Axios
Угода щодо корисних копалин виглядає «дедалі ймовірнішою і може бути оголошена найближчим часом»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У проєкті йдеться про бажання забезпечити свободу України, але не передбачає жодних військових зобов'язань з боку США

Сьогодні, 24 лютого, Україна та США можуть підписати угоду щодо видобутку корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Як повідомив один із українських чиновників, угода вже на фінальному етапі і може бути підписана 24 лютого. Він також зазначив, що документ, який отримало видання, є останньою версією, проте ще можуть бути внесені корективи.

У проєкті йдеться про бажання забезпечити свободу України, але не передбачає жодних військових зобов'язань з боку США, уточнює Axios. В кінці документа є місця для підписів держсекретаря Марко Рубіо та міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

За даними джерел з обох сторін, угода стала «дедалі ймовірнішою і може бути оголошена найближчим часом».

Нагадаємо, Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Раніше «Главком» писав, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

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Теги: корисні копалини Україна США Володимир Зеленський Дональд Трамп

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