Зеленський пояснив, навіщо йому потрібно зустрітися з Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський пояснив, навіщо йому потрібно зустрітися з Путіним
Зеленський заявив, що Україна залишається відкритою до переговорів за участю Росії та Сполучених Штатів
фото: english.radio.cz

Територіальні питання не можуть бути вирішені лише технічними групами переговорників

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним є необхідною, оскільки без зустрічі на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю Чеському радіо.

Зеленський заявив, що Україна залишається відкритою до переговорів за участю Росії та Сполучених Штатів, наголосивши, що Європа має бути присутня на ключових етапах.

Однак він наголосив, що територіальні питання не можуть бути вирішені лише технічними групами.

«Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання», – сказав український президент.

Він додав, що Україна розраховує на гарантії безпеки як від Сполучених Штатів, так і від Європи, а також на прогрес у напрямку членства в ЄС. Ці елементи є частиною ширшої 20-пунктової програми для припинення війни, яка також включає масштабний пакет реконструкції.

Хоча 2027 рік згадувався як бажаний цільовий рік для вступу України до ЄС, Зеленський сказав, що остаточні рішення залежатимуть від згоди між міжнародними партнерами та ратифікації парламентами.

Раніше повідомлялося, що Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України. 

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. 

Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах. 

Це був перший подібний формат за довгий час, до якого були залучені не лише дипломати, а й військові керівники всіх трьох сторін. За словами Зеленського, фокус був на «можливих параметрах закінчення війни».

Наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США запланована у неділю, 1 лютого. 

Теги: путін Європа військові Володимир Зеленський Україна президент переговори

