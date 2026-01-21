Зеленський заявив про 100% бронювання для працівників енергокомпаній і комунальних підприємств

Президент України розповів про бронювання працівників енергокомпаній

Президент України Володимир Зеленський за підсумками спеціального енергетичного селектора оголосив про рішення щодо повного бронювання працівників, які залучені до відновлення критичної інфраструктури. На тлі критичної ситуації в Києві, де 60% міста залишається без світла, держава гарантує збереження кадрів для проведення ремонтних робіт. Контроль за виконанням цього рішення покладено на Міністерство економіки та Міністерство оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що кадровий дефіцит не має ставати на заваді оперативному ремонту мереж. Для компаній, що ліквідовують наслідки російських ударів, запроваджено особливий режим.

«Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, – для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100% персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу», – заявив президент.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів терміновий енергетичний селектор через критичну ситуацію в енергосистемі. Найскладніша обстановка зберігається в Києві та області, на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Дніпровщині. Станом на ранок 21 січня 2026 року більша частина столиці залишається знеструмленою.