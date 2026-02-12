Зеленський відповів, чи може війна завершитися до літа

Завершення бойових дій у стислі терміни можливе лише за умови, якщо Росія перестане хотіти воювати, зауважив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Росія мають шанс вийти на режим припинення вогню вже до початку літа, проте реалізація цього сценарію залежить від готовності США тиснути на країну-агресора. Про це пише «Главком».

За словами глави держави, завершення бойових дій у такі стислі терміни можливе лише за умови, якщо бажання зупинити війну виявить не тільки українська сторона, а й Кремль під впливом міжнародних партнерів.

Президент також окреслив послідовність кроків, які мають передувати завершенню активної фази конфлікту. Цей процес передбачає підписання безпекової угоди зі Сполученими Штатами та розробку спільного з американськими та європейськими партнерами плану економічного відновлення України. Важливим етапом має стати узгодження детального мирного плану.

На завершення Володимир Зеленський наголосив, що остаточне рішення щодо погодженого мирного плану має бути ухвалене українським народом на загальнонаціональному референдумі. Президент висловив переконання, що за умови активної міжнародної підтримки та виконання всіх дипломатичних етапів, завершити цей процес до літа є цілком досяжною метою.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість візиту української делегації до Москви для особистих перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним. Глава держави наголосив, що Україна готова до дипломатичного діалогу на будь-якому нейтральному майданчику, проте категорично виключає територію країн, залучених до агресії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував чергові заяви Кремля про готовність до прямих переговорів. Відповідаючи на пропозицію помічника президента РФ Юрія Ушакова приїхати до Москви, Зеленський назвав такий формат «свідомо неприйнятним» і запропонував альтернативу – візит російського диктатора до української столиці.

«Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно», – зазначив Зеленський.