Робота з партнерами щодо відбудови України. Президент зробив заяву

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Робота з партнерами щодо відбудови України. Президент зробив заяву
Володимир Зеленський з Оксаною Маркаровою обговорили відбудову України
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Всі напрями співпраці з партнерами мають працювати на сто відсотків

Сьогодні, 10 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радницею з питань відбудови Оксаною Маркаровою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Обговорили з Оксаною Маркаровою поточну роботу з партнерами України щодо відбудови в нашій державі та зміцнення контактів зі світом для більш ефективного захисту України від російської агресії. Всі напрями співпраці з партнерами – як офіційні, так і ті, що залучають бізнес і інвесторів, – мають працювати на сто відсотків», – наголосив Зеленський.

Президент додав: «Вдячний Оксані за активність. Урядовці готові допомагати».

Як повідомлялося, відбудова України після війни фінансуватиметься через систему міжнародних фондів, інвестицій і компенсацій, а не через пряме слово «репарації» в мирній угоді. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

До слова, президент США Дональд Трамп не захотів підписувати підготовлену багатомільярдну угоду щодо післявоєнної відбудови України.

Володимир Зеленський Оксана Маркарова

