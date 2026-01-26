Олег Ляшко показав свій орден за захист України (фото)

Олег Ляшко прокоментував своє нагородження

Екснардеп та військовослужбовець Олег Ляшко показав свій орден, яким його нагородив Володимир Зеленський за захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Олега Ляшка.

Олег Ляшко поділився у Facebook світлиною ордена та прокоментував своє нагородження. «Сьогодні Президент України Володимир Зеленський вручив мені орден «За заслуги». Подякував Президенту за нагороду, яка не тільки моя, а всього особового складу батальйону, який я маю честь очолювати. Побажав Президенту успіхів. Бо його успіх - це наш успіх, це успіх України», – написав Олег Ляшко.

Батальйон безпілотних систем 63 омбр, де служить Олег Ляшко, отримав нагороду фото: Олег Ляшко

Нагороду також отримав батальйон безпілотних систем 63 омбр, де служить Олег Ляшко. Його військовому вручив міністр оборони Михайло Федоров. Батальйон увійшов до п’ятірки кращих у Силах Оборони. «Щиро дякую побратимам, командиру 63 бригади полковнику Павлу Юрчуку і всім, хто допомагає нам наближати Перемогу України», – додав військовий.

Президент Володимир Зеленський відзначив держнагородами українських військових, серед них – екснардеп Олег Ляшко. Старший лейтенант Ляшко є командиром батальйону безпілотних систем 63 окремої механізованої бригади. Він отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Нагадаємо, що Олег Ляшко служить у батальйоні безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. У 2025 році його призначили командиром батальйону. За даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Олег Ляшко за два роки служби в бригаді почав «одразу почав глибоко вдаватися в суть безпілотних систем та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість».