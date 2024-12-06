Удар по Запоріжжю: є загиблі та поранені (оновлено)
В деяких громадах проблеми з електроенергією. Наряди швидкої виїхали на місця уражень
У Запоріжжі під час сигналу повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки РФ палає станція технічного обслуговування, заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Чуємо звуки вибухів! Будьте у безпеці!», – написала в соцмережах секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.
Іван Федоров згодом повідомив, що атака росіян на Запоріжжя забрала троє життів, попередньо, четверо поранені, серед них двоє дітей.
❗️Внаслідок російської атаки на Запорізьку область 2 людей загинули, ще 2 зазнали поранень, - ОВА pic.twitter.com/nALeI8iAUn— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 6, 2024
«В деяких громадах проблеми з електроенергією. Наряди швидкої виїхали на місця уражень. Всі екстрені служби працюють», – йдеться у повідомленні.
О 18:58 стало відомо, що загинуло семеро осіб.
О 19:26 Федоров повідомив про девʼятеро загиблих та шестеро поранених.
Також сьогодні, 6 грудня, російські військові вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено адміністративну будівлю. Про це в соцмережах повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
О 17:31 стало відомо, що у Кривому Розі вже двоє загиблих.
«І, попередньо, 8 постраждалих. З них половина – госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю», – йдеться у повідомленні Сергія Лисака.
Нагадаємо, до 32 зросла кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу, завданого російськими окупантами в четвер 21 листопада. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
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