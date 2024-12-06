Удар по Запоріжжю: є загиблі та поранені (оновлено)

В деяких громадах проблеми з електроенергією. Наряди швидкої виїхали на місця уражень

У Запоріжжі під час сигналу повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки РФ палає станція технічного обслуговування, заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Чуємо звуки вибухів! Будьте у безпеці!», – написала в соцмережах секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.

Іван Федоров згодом повідомив, що атака росіян на Запоріжжя забрала троє життів, попередньо, четверо поранені, серед них двоє дітей.

❗️Внаслідок російської атаки на Запорізьку область 2 людей загинули, ще 2 зазнали поранень, - ОВА pic.twitter.com/nALeI8iAUn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 6, 2024

«В деяких громадах проблеми з електроенергією. Наряди швидкої виїхали на місця уражень. Всі екстрені служби працюють», – йдеться у повідомленні.

О 18:58 стало відомо, що загинуло семеро осіб.

О 19:26 Федоров повідомив про девʼятеро загиблих та шестеро поранених.

Також сьогодні, 6 грудня, російські військові вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено адміністративну будівлю. Про це в соцмережах повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

О 17:31 стало відомо, що у Кривому Розі вже двоє загиблих.

«І, попередньо, 8 постраждалих. З них половина – госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю», – йдеться у повідомленні Сергія Лисака.

Нагадаємо, до 32 зросла кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу, завданого російськими окупантами в четвер 21 листопада. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.