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Ізраїльський дипломат: Ми чекаємо на Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ізраїльський дипломат: Ми чекаємо на Зеленського
Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньягу. Зустріч на полях Генасамблеї ООН, 2023 рік
фото: Офіс президента

Посол Бродський: «Візит президента Зеленського відкладений на невизначений термін…»

Ізраїль очікує на візит президента України Володимира Зеленського. Про це зауважив в інтервʼю «Главкому» надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський.

Посол не виключив того, що прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу прибуде із візитом до України. Однак він зауважив: «Хочу нагадати, що ми також чекаємо і на візит президента Зеленського до Ізраїлю. Сподіваюся, він відбудеться».

Михаель Бродський додав, що Зеленський мав приїхати із візитом до Ізраїля, але через теракт 7 жовтня українська сторона перенесла його.

«Хочу нагадати, що візит президента Зеленського був призначений, але після теракту 7 жовтня відкладений на невизначений термін – і саме з ініціативи української сторони. Ми чекаємо вашого президента і будемо раді його бачити у будь-який момент. Так що це питання вже до України», –  наголосив дипломат.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни в Україну неодноразово приїжджали делегації з Ізраїлю, але прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу поки не відвідував країну. Наразі він не здійснює закордонних поїздок, оскільки його присутність необхідна в Ізраїлі. Водночас Ізраїль завжди готовий прийняти українського президента Володимира Зеленського, про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський.

Також посол Михаель Бродський зазначав, що Ізраїль та Україна стали краще розуміти один одного за останні роки. Війна в Ізраїлі та в Україні взаємопов’язані, проте Ізраїль воює з терором, а Україна протистоїть ядерній державі.

До того ж надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський зауважив, що з 1 січня 2025 року Ізраїль вводить спеціальну електронну форму для вʼїзду для тих країн, з якими встановлено безвізовий режим. Це країни західної Європи, і США, і Канада, і Україна зокрема

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Теги: посол Ізраїль Володимир Зеленський посольство дипломатія Україна Беньямін Нетаньягу

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