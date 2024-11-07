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Зеленський відвідав українсько-угорську школу в Будапешті (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський відвідав українсько-угорську школу в Будапешті (відео)
Зеленський поспілкувався з учнями середніх і старших класів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Перша державна українсько-угорська школа запрацювала 31 серпня цього року

Президент України Володимир Зеленський відвідав школу у Будапешті, де навчаються українські діти. Це перша державна українсько-угорська двомовна середня школа та гімназія. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Про створення школи український президент і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовилися під час візиту очільника угорського уряду до Києва цього року.

Глава держави оглянув школу та поспілкувався з учнями середніх і старших класів. «Дуже радий вас бачити. Ви молодці, що не забуваєте Україну. Ви маленькі українці, але будете дорослими та міцними. Дуже радий, що ви все пам’ятаєте, вивчаєте й після перемоги обов’язково повернетеся в Україну», – сказав Володимир Зеленський. 

Школа запрацювала 31 серпня цього року. Її фінансування повністю забезпечує Угорщина. Навчання здійснюється українською, але програма охоплює також вивчення угорської та англійської мов. Зараз тут здобувають знання понад 300 дітей і працюють 33 вчителі. Загалом школа розрахована на 700 учнів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський прибув до Будапешта для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Також глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Згодом Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти. Він подякував партнерам за підтримку України, водночас зазначивши, що для захисту потрібна «достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах».

Варто зазначити, що ЄС представляють президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник із закордонних справ Жозеп Боррель. До участі було запрошено 47 глав держав та урядів, серед яких лідери України, Туреччини, Великобританії, Швейцарії, Молдови, Сербії, Молдови та низки інших держав.

Формат Європейської політичної спільноти було засновано у 2022 році на тлі російської агресії проти України «з метою об’єднання країн Європейського континенту». Цьогорічний форум присвячений викликам у сфері безпеки, що стоять перед європейським континентом. До порядку денного також включено питання протидії нелегальній міграції, забезпечення економічної безпеки та боротьби зі зміною клімату.

Зазначалося, що після саміту відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС. Перемога республіканця Дональда Трампа у президентських виборах у США та її наслідки для Європи та світу очікувано стануть ключовими під час зустрічей.

До слова, Euronews повідомляє, що під час вечері лідерів ЄС у Будапешті, де нині проходить саміт Європейської політичної спільноти, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан може приєднати по відеозв'язку переможця президентських виборів у США Дональда Трампа.

Теги: Володимир Зеленський президент школа учні Угорщина

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