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Зеленський відвідав центр підготовки військових на Дніпропетровщині (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відвідав центр підготовки військових на Дніпропетровщині (відео)
Президент ознайомився з умовами проживання та проходження служби військовослужбовцями
фото скріншот відео

Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід»

Сьогодні, 5 лютого, президент Володимир Зеленський відвідав центр підготовки військових у Дніпропетровській області. Про це глава  держави повідомив у Telegram.

«Продовжуємо нашу роботу на Дніпровщині. У центрі підготовки, де тренуються наші мобільні вогневі групи, побачив, як проходить навчання наших бійців – наших захисників неба», – написав президент.

Зеленський додав, що вручив нагороди військовослужбовцям регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід» Збройних сил України та оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ.

Крім того, президент ознайомився з умовами проживання та проходження служби військовослужбовцями.

Також Зеленському доповіли про стан укомплектування мобільних вогневих груп. Він поспостерігав за процесом навчання у спеціалізованих класах мультимедійних тренажерів ПТРК «Фагот» та ПЗРК «Ігла», а також за виконанням особовим складом мобільних вогневих груп вправ із практичних стрільб.

Нагадаємо, днем раніше Зеленський приїхав у Кривий Ріг та провів нараду щодо захисту енергетики.

Теги: Володимир Зеленський Дніпропетровщина

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