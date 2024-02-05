Зеленський відвідав центр підготовки військових на Дніпропетровщині (відео)
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід»
Сьогодні, 5 лютого, президент Володимир Зеленський відвідав центр підготовки військових у Дніпропетровській області. Про це глава держави повідомив у Telegram.
«Продовжуємо нашу роботу на Дніпровщині. У центрі підготовки, де тренуються наші мобільні вогневі групи, побачив, як проходить навчання наших бійців – наших захисників неба», – написав президент.
Зеленський додав, що вручив нагороди військовослужбовцям регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід» Збройних сил України та оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ.
Крім того, президент ознайомився з умовами проживання та проходження служби військовослужбовцями.
Також Зеленському доповіли про стан укомплектування мобільних вогневих груп. Він поспостерігав за процесом навчання у спеціалізованих класах мультимедійних тренажерів ПТРК «Фагот» та ПЗРК «Ігла», а також за виконанням особовим складом мобільних вогневих груп вправ із практичних стрільб.
Нагадаємо, днем раніше Зеленський приїхав у Кривий Ріг та провів нараду щодо захисту енергетики.
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