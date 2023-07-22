Зеленський провів телефонну розмову з секретарем НАТО Столтенбергом

Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО

Президент України та генсек Альянсу визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського «зернового коридору»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

«Поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки», – зазначив президент.

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Зеленський також додав, що під час розмови вони визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського «зернового коридору».

Раніше Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввечері 21 липня провів телефонну бесіду з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої вони скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Країна-агресорка офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

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Того ж дня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що буде намагатись домовитись із Путіним під час майбутньої зустрічі у серпні.