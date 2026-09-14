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Зеленський розповів, коли Рада розгляне звільнення Руслана Кравченка

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський розповів, коли Рада розгляне звільнення Руслана Кравченка
Зеленський заявив, що голосів за звільнення Кравченка має вистачити
скриншот з відео

Президент уже направив відповідне подання до Верховної Ради та заявив, що голосів для кадрового рішення має вистачити

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Відповідне голосування має відбутися вже 15 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

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«І прошу усіх парламентарів так само завтра підтримати рішення про звільнення генерального прокурора. Я його відсторонив своїм указом. Подання на звільнення є в Верховній Раді, я направив», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна бачила причини для такого кадрового рішення. Він також висловив упевненість, що у Верховній Раді знайдеться необхідна кількість голосів. «Україна бачила причини для цього і голосів має бути достатньо», – сказав Зеленський.

Крім того, глава держави закликав народних депутатів уже цього тижня ухвалити низку законів, від яких залежить міжнародне фінансування України.

Перед цим Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром та міністром фінансів про державний бюджет цього та наступного років. За словами президента, фактично всі бюджетні кошти зараз так чи інакше пов'язані насамперед з обороною країни.

Йдеться про закупівлю зброї, виплати військовослужбовцям, проходження зими та підтримку стійкості держави й населення. Частину необхідних витрат Україна фінансує самостійно, однак значна частина коштів надходить від міжнародних партнерів.

Для закриття дефіциту бюджету та продовження необхідних виплат, за словами Зеленського, парламент і Кабінет міністрів мають працювати максимально злагоджено. Перелік необхідних законів та урядових рішень уже визначений.

«І це саме треба ухвалити не про бажання, не про політику, а про кошти для бюджету, щодо яких немає заміни. Там є в переліку рішення популярні, є непопулярні, але кожне. Це конкретні кошти для того, щоб Україна жила і могла оборонятися», – заявив президент.

Зеленський закликав парламентарів уже цього тижня забезпечити необхідний фінансовий результат для держави завдяки голосуванням.

Окремо президент звернув увагу на проблему шахрайських кол-центрів. Він закликав Верховну Раду підтримати законопроєкти, які передбачають жорстку кримінальну відповідальність за їхню діяльність.

Нагадаємо, 14 вересня Володимир Зеленський своїм указом відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Глава держави також направив до Верховної Ради подання про його звільнення.

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Теги: Володимир Зеленський Руслан Кравченко

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