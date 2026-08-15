Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Політик, який п’ять разів балотувався у президенти, розповів, яку пораду дав би Зеленському

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Політик, який п’ять разів балотувався у президенти, розповів, яку пораду дав би Зеленському
Говорячи про те, що саме він радив би Зеленському, Мороз згадав його інавгураційну промову та слова про те, що «всі президенти»
фото: скріншот із відео

Олександр Мороз вважає проблемою те, що український президент фактично сприймається як головна людина, від якої залежить усе в державі

Колишній голова Верховної Ради (1994-1998 та 2006-2007 роки), лідер Соціалістичної партії Олександр Мороз, який п’ять разів балотувався у президенти, розповів, яку пораду дав би нинішньому главі держави Володимиру Зеленському, якби був його радником. Як інформує «Главком», свою думку він висловив у проєкті «ДумаЙ».

Політик вважає, що в Україні потрібно змінити сам підхід до взаємодії громадян із владою та створити умови, за яких люди відчуватимуть особисту відповідальність за те, як живе їхня громада і держава. Він зазначив, що не пропонував би Зеленському скасовувати посаду президента, однак говорив би про необхідність змінити підхід до роботи.

Олександр Мороз вважає проблемою те, що український президент фактично сприймається як головна людина, від якої залежить усе в державі.

«У нас як президент – так він обов'язково головний отаман. Він усе робить, він усе знає, він усім розпоряджається», – сказав політик.

На його думку, така система не працює, зокрема тому, що люди, які приходять на найвищу посаду, не завжди мають достатньо життєвого досвіду, щоб ухвалювати всі рішення, які від них очікують.

Говорячи про те, що саме він радив би Зеленському, Мороз згадав його інавгураційну промову та слова про те, що «всі президенти». Цю ідею можна було б розвинути – зробити так, щоб люди відчували свою відповідальність не лише за власне життя, а й за те, що відбувається у їхній громаді та державі.

«Для того, щоб всі були президентами, треба умови створити. А це означає, що тоді кожен бере на себе відповідальність за те, як він живе, як живе громада, в якій він перебуває, як живе держава», – пояснив Мороз.

Він також зауважив, що між людьми і владою в Україні – прірва. Це особливо помітно під час виборів: громадяни можуть голосувати так, як їм радять керівники, або під впливом матеріальних стимулів, а вже після нарікати на тих, кого самі обрали.

«Я завжди відповідаю: «Слухай, а хто обирав?» Які обирали, таких і обрали», – підсумував Олександр Мороз.

Нагадаємо, що ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз заявив, що знає, хто саме організував прослуховування кабінету президента Леоніда Кучми. Водночас називати прізвища він відмовився. 

Олександр Мороз розповів, що ще у 2012 році зрозумів: Росія готується до війни. Такого висновку він дійшов після зустрічі з представниками російських соціалістів у Мінську, коли почув промовисту фразу від майбутньої омбудсменки РФ Тетяни Москалькової.

Читайте також:

Теги: партії держава громада президент Олександр Мороз Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїльські посадовці з безпеки наголошують, що заклеєна камера – це запобіжний захід, а не доказ успішного злому
Нетаньягу почав заклеювати камери на своїх телефонах: яка причина
10 серпня, 04:40
За словами Кінаха, Кучма був дуже розгніваний через дії Росії, які розцінював як загрозу територіальній цілісності України
Експрем’єр-міністр України розповів про епізод, який найкраще показав характер Кучми
8 серпня, 15:15
У Молдові лідер відомої партії влип у скандал та ризикує опинитися за ґратами
У Молдові лідер відомої партії влип у скандал та ризикує опинитися за ґратами
7 серпня, 05:51
Столиця реалізувала лише 6% заходів, передбачених планом стійкості
Підготовка Києва до зими. Очільник Агентства відновлення попросив Кличка не боятися
4 серпня, 05:55
Партія, яка кілька років не проявляла активності, може готуватися до участі у виборах
«Блок Саакашвілі» змінив керівництво і готується до виборів в Україні?
1 серпня, 12:53
Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня
Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня
29 липня, 05:50
Вашингтон розглядає Китай як одного з головних стратегічних конкурентів США
Адміністрація Трампа готує масштабний фінансовий удар по амбіціях Сі Цзіньпіна
28 липня, 12:35
Трамп спершу зустрінеться із Зеленським, а потім із Нетаньяху
Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом у США
28 липня, 06:50
Зеленський скликає виробників зброї та командирів
Зеленський зібрав бойових командирів і анонсував новий формат Ставки
17 липня, 17:58

Суспільство

Політик, який п’ять разів балотувався у президенти, розповів, яку пораду дав би Зеленському
Політик, який п’ять разів балотувався у президенти, розповів, яку пораду дав би Зеленському
Пані посол розкрила, яких фахівців Україна готова запросити на роботу з Філіппін
Пані посол розкрила, яких фахівців Україна готова запросити на роботу з Філіппін
Броньований Austin і містерія зі смолоскипами. Третій корпус Білецького організував прощання з Коновальцем
Броньований Austin і містерія зі смолоскипами. Третій корпус Білецького організував прощання з Коновальцем
Боронив Україну з початку війни. Згадаймо Олександра Марущака
Боронив Україну з початку війни. Згадаймо Олександра Марущака
Успіння Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Успіння Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Тепла субота без опадів: погода в Україні на 15 серпня 2026 року
Тепла субота без опадів: погода в Україні на 15 серпня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
192K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2026
121K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
59K
«Буде важче, ніж було». Мадяр пояснив, коли завершиться війна з Росією

Новини

Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
Сьогодні, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Сьогодні, 08:06
Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру
Вчора, 22:00
Естонія запустила нову систему моніторингу дронів на кордоні з РФ
Вчора, 21:39
На території Румунії знайшли четвертий за день безпілотник
Вчора, 21:23

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua