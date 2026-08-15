Політик, який п’ять разів балотувався у президенти, розповів, яку пораду дав би Зеленському

Говорячи про те, що саме він радив би Зеленському, Мороз згадав його інавгураційну промову та слова про те, що «всі президенти»

Олександр Мороз вважає проблемою те, що український президент фактично сприймається як головна людина, від якої залежить усе в державі

Колишній голова Верховної Ради (1994-1998 та 2006-2007 роки), лідер Соціалістичної партії Олександр Мороз, який п’ять разів балотувався у президенти, розповів, яку пораду дав би нинішньому главі держави Володимиру Зеленському, якби був його радником. Як інформує «Главком», свою думку він висловив у проєкті «ДумаЙ».

Політик вважає, що в Україні потрібно змінити сам підхід до взаємодії громадян із владою та створити умови, за яких люди відчуватимуть особисту відповідальність за те, як живе їхня громада і держава. Він зазначив, що не пропонував би Зеленському скасовувати посаду президента, однак говорив би про необхідність змінити підхід до роботи.

Олександр Мороз вважає проблемою те, що український президент фактично сприймається як головна людина, від якої залежить усе в державі.

«У нас як президент – так він обов'язково головний отаман. Він усе робить, він усе знає, він усім розпоряджається», – сказав політик.

На його думку, така система не працює, зокрема тому, що люди, які приходять на найвищу посаду, не завжди мають достатньо життєвого досвіду, щоб ухвалювати всі рішення, які від них очікують.

Говорячи про те, що саме він радив би Зеленському, Мороз згадав його інавгураційну промову та слова про те, що «всі президенти». Цю ідею можна було б розвинути – зробити так, щоб люди відчували свою відповідальність не лише за власне життя, а й за те, що відбувається у їхній громаді та державі.

«Для того, щоб всі були президентами, треба умови створити. А це означає, що тоді кожен бере на себе відповідальність за те, як він живе, як живе громада, в якій він перебуває, як живе держава», – пояснив Мороз.

Він також зауважив, що між людьми і владою в Україні – прірва. Це особливо помітно під час виборів: громадяни можуть голосувати так, як їм радять керівники, або під впливом матеріальних стимулів, а вже після нарікати на тих, кого самі обрали.

«Я завжди відповідаю: «Слухай, а хто обирав?» Які обирали, таких і обрали», – підсумував Олександр Мороз.

Нагадаємо, що ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз заявив, що знає, хто саме організував прослуховування кабінету президента Леоніда Кучми. Водночас називати прізвища він відмовився.

Олександр Мороз розповів, що ще у 2012 році зрозумів: Росія готується до війни. Такого висновку він дійшов після зустрічі з представниками російських соціалістів у Мінську, коли почув промовисту фразу від майбутньої омбудсменки РФ Тетяни Москалькової.