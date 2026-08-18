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Зеленський зустрівся з новими послами чотирьох країн

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський зустрівся з новими послами чотирьох країн
Зеленський розповів новим послам про дипломатичну роботу щодо миру
скриншот з відео

Президент обговорив із дипломатами посилення російських обстрілів, підготовку України до зими та роботу для наближення миру

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави.

Зеленський привітав дипломатів із початком їхньої місії в Україні та поінформував про дипломатичну роботу, спрямовану на наближення миру.

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Окрему увагу президент приділив необхідності подальшої підтримки України на тлі посилення російських обстрілів та підготовки держави до зимового періоду.

«Поінформував про дипломатичну роботу для наближення миру та важливість підтримки України на тлі посилення російських обстрілів і підготовки до зими», – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі сторони також обговорили спільні пріоритети у відносинах. Зокрема, йшлося про розвиток торговельно-економічних зв'язків та окремих напрямів співпраці.

«Обговорили спільні пріоритети: розвиток торговельно-економічних відносин та окремих сфер співпраці – все, що може зробити наші народи сильнішими», – повідомив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в дипломатичному корпусі та звільнив чотирьох надзвичайних і повноважних послів України. Відповідні укази глава держави підписав 6 серпня.

Посади залишили Василь Кирилич, який очолював дипломатичну місію України в Хорватії, Володимир Шкуров – в Албанії, Олег Герасименко – у Чорногорії та Марко Чучук – у Пакистані.

Теги: Володимир Зеленський посол

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