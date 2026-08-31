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Зеленський звільнив Камишіна з посади радника зі стратегічних питань

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський звільнив Камишіна з посади радника зі стратегічних питань
Зеленський звільнив Камишіна після двох років роботи радником
фото: foreignukraines.com

Олександр Камишін працював радником президента після звільнення з уряду у вересні 2024 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Камишіна від виконання обов’язків радника президента України зі стратегічних питань. Відповідний указ глава держави підписав 31 серпня, пише «Главком».

Зеленський звільнив Камишіна з посади радника зі стратегічних питань фото 1
скриншот із president.gov.ua

«Увільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обовʼязків Радника Президента України зі стратегічних питань (поза штатом)», – йдеться в указі №844/2026.

Нагадаємо, 4 вересня 2024 року Верховна Рада звільнила Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Уже 8 вересня того ж року він став позаштатним радником президента зі стратегічних питань. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості Камишін очолив у березні 2023 року.

До роботи в уряді він керував Укрзалізницею. Камишін обіймав посаду голови правління компанії у 2021–2023 роках, після чого залишив її та став позаштатним радником президента.

Раніше Камишін працював менеджером у Dragon Capital і SCM, а також був засновником компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

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Теги: Володимир Зеленський указ Олександр Камишін

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