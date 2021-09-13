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    Зеленський закликав не порівнювати Україну з Афганістаном

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    Україна не так залежна від США, як був Афганістан, зазначив Зеленський

    Президент Володимир Зеленський закликав не порівнювати Україну з Афганістаном з точки зору підтримки з боку США. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN.

    Журналіст запитав Зеленського, чи не побоюється він того, що «Америка залишить Україну», провівши паралель з тим, як США вивели свої війська з Афганістану і, «по суті, залишили уряд» цієї країни.

    Зеленський висловив думку, що Україну і Афганістан не можна порівнювати, оскільки «Україна не так залежна від США, як був Афганістан».

    Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на форумі YES заявила, що складний процес виведення американських сил з Афганістану й забезпечення евакуації людей з цієї країни жодним чином не впливає на стратегічний інтерес США до України, а також на поглиблення двосторонньої взаємодії.

    У цьому зв’язку Нуланд нагадала про домовленості щодо поглиблення взаємодії на рівні глав оборонних відомств, у тому числі у сфері кібербезпеки, протистояння російській агресії, а також підтримки України за іншими напрямами.

    Заступниця держсекретаря США підтвердила, що українське питання завжди залишалося на порядку денному міжнародної політики адміністрації Байдена, у тому числі під час контактів з РФ.

    «Україна фігурувала постійно – як в особистому спілкуванні лідерів, так і в ширшому форматі», – наголосила Нуланд.

    Вона нагадала: і президент Байден, і його адміністрація заявляли публічно, що США постійно посилали президенту Путіну чіткий сигнал на підтримку України і про готовність підтримувати її оборонні потреби.

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    Теги: США Афганістан Володимир Зеленський президент
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    Зеленський закликав не порівнювати Україну з Афганістаном