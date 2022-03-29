Команда експертів із оцінки санкцій проти Росії почала роботу

Зеленський наголошує, що переговори України з Росією про припинення вогню не вплинуть на зняття міжнародних санкцій

Переговори не призведуть до зняття санкцій з РФ, запевнив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що країни не повинні знімати санкції з Росії через переговори. Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

Зеленський зазначив, що питання про санкції навіть не може порушуватися.

«І нехай деякі країни не розраховують навіть, що ті чи інші перемовини вплинуть на зняття санкцій із Російської Федерації. Питання про санкції навіть не може порушуватися, поки не завершиться війна, поки ми не повернемо своє, що нам належить, і поки ми не відновимо справедливість», – сказав президент.

На думку Зеленського, санкції мають тільки посилюватися та повинні бути якісними.

«Навпаки, санкції мають посилюватися. Посилюватися щотижнево. І вони мають бути якісними. Не просто для заголовків у медіа про те, що санкції запроваджені, а для реального настання миру. Реального. І щоб це забезпечити, вже почала роботу команда експертів – українських та міжнародних, які оцінюють результативність запроваджених санкцій проти Росії. З української сторони цей напрямок координує керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, з міжнародного – Майкл Макфол», – підкреслив президент.

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки 34 дня повномасштабної війни.

Зеленський запевнив українців, що жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України не може бути.

Українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

Серед потенційних гарантів української безпеки наша делегація бачить усіх членів Радбезу ООН, Німеччину, Канаду, Польщу та інші країни. У майбутньому список підписантів угоди може збільшитися.

Також в цьому договорі окремо виписані питання окупованих АР Крим, Севастополя та ОРДЛО. Щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей, відповідний пункт проєкту договору саме і вказує на необхідність обговорення майбутнього ОРДЛО на переговорах президентів України та Росії.

Нагадаємо, що голова української делегації, очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна готова до переговорів Зеленського з Путіним.

Також відомо, що переговори між Україною та Росією в Стамбулі, скоріше за все, сьогодні чи завтра не продовжаться. Російська делегація полетіла «думати».

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