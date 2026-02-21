В портах Одеси застрягли понад 11 тис. вагонів із зерном

Для нормалізації роботи портів планується збільшити темпи вивантаження до 1,5 тис. вагонів на добу

Складна синоптична ситуація на півдні України спричинила серйозні затримки в роботі морських гаваней. Дощ, мокрий сніг та обледеніння контактної мережі призвели до того, що на підходах до портів Великої Одеси накопичилася критична кількість вагонів із українським збіжжям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Електронну зернову біржу.

Затримки в портах почали накопичуватися ще на початку тижня через часті повітряні тривоги, що змушували персонал зупиняти роботу. Проте зараз основним негативним фактором стала негода. Снігопади, морози та обледеніння заблокували частину колій. Наразі залізничники проводять термінову очистку контактної мережі та стрілкових переводів, щоб відновити рух потягів до терміналів.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень «Укрзалізниці» Ткачова, накопичення 11 тис. вагонів є майже критичним і стало результатом сукупності факторів: збільшеного навантаження до 1,6 тис. вагонів на добу, несприятливої погоди, повітряних тривог та пошкодження сортувальної станції в Одесі.

Для нормалізації роботи портів планується збільшити темпи вивантаження до 1,5 тис. вагонів на добу, що допоможе скоротити чергу та стабілізувати логістику. На посівну кампанію 2026 року в Україні впливатимуть погодні ризики, дефіцит добрив та проблеми з логістикою. Загалом очікується врожай орієнтовно на рівні 50 млн тонн. Проте значних структурних зрушень щодо посівних площ не буде. Крім того, дефіцит добрив загрожує недобором до 10% врожаю зернових.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення на тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області. Тепер поїзд №54/53 Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно.

Зазначається, що з Одеси поїзд почне курсувати щодня з 22 лютого. А з Дніпра щоденні рейси стартують із 23 лютого. Маршрут поїзда охоплює ключові станції: Вознесенськ, Помічну, Кропивницький, Знам’янку, Олександрію та Кам’янське.