В портах Одеси застрягли понад 11 тис. вагонів із зерном

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В портах Одеси застрягли понад 11 тис. вагонів із зерном
Накопичення 11 тис. вагонів є майже критичним і стало результатом сукупності факторів
фото з відкритих джерел

Для нормалізації роботи портів планується збільшити темпи вивантаження до 1,5 тис. вагонів на добу

Складна синоптична ситуація на півдні України спричинила серйозні затримки в роботі морських гаваней. Дощ, мокрий сніг та обледеніння контактної мережі призвели до того, що на підходах до портів Великої Одеси накопичилася критична кількість вагонів із українським збіжжям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Електронну зернову біржу.

Затримки в портах почали накопичуватися ще на початку тижня через часті повітряні тривоги, що змушували персонал зупиняти роботу. Проте зараз основним негативним фактором стала негода. Снігопади, морози та обледеніння заблокували частину колій. Наразі залізничники проводять термінову очистку контактної мережі та стрілкових переводів, щоб відновити рух потягів до терміналів.

Всього на об’єкті знаходиться 6,21 тис. вагонів, з яких 1,39 тис. – безпосередньо в портах. На початку тижня затримки були пов’язані з повітряними тривогами, а тепер основною причиною є негода: дощ, мокрий сніг, мороз і снігопад. Триває очищення колій та контактної мережі для відновлення нормальної роботи.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень «Укрзалізниці» Ткачова, накопичення 11 тис. вагонів є майже критичним і стало результатом сукупності факторів: збільшеного навантаження до 1,6 тис. вагонів на добу, несприятливої погоди, повітряних тривог та пошкодження сортувальної станції в Одесі.

Для нормалізації роботи портів планується збільшити темпи вивантаження до 1,5 тис. вагонів на добу, що допоможе скоротити чергу та стабілізувати логістику. На посівну кампанію 2026 року в Україні впливатимуть погодні ризики, дефіцит добрив та проблеми з логістикою. Загалом очікується врожай  орієнтовно на рівні 50 млн тонн. Проте значних структурних зрушень щодо посівних площ не буде. Крім того, дефіцит добрив загрожує недобором до 10% врожаю зернових.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення на тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області. Тепер поїзд №54/53 Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно.

Зазначається, що з Одеси поїзд почне курсувати щодня з 22 лютого. А з Дніпра щоденні рейси стартують із 23 лютого. Маршрут поїзда охоплює ключові станції: Вознесенськ, Помічну, Кропивницький, Знам’янку, Олександрію та Кам’янське.

Теги: Одеса Укрзалізниця зерно порт

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів про інтереси Росії на території Одещини
Голова ради резервістів Сухопутних військ назвав селище на Одещині, про яке мріє Росія
30 сiчня, 17:04
Журналістка Оксана Соколова розповіла про допомогу Укрзалізниці пасажирам у Холмі
«Українське диво». Журналістка розповіла, чим її здивувала «Укрзалізниця» в Польщі
30 сiчня, 12:42
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалий, виникли проблеми зі світлом
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалий, виникли проблеми зі світлом
12 лютого, 01:52
Через влучання безпілотників пошкоджено квартири в багатоповерхівках
РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено багатоповерхівки
13 лютого, 08:07
Парселену називають одним із різновидів гало
Над Одесою зійшли одразу чотири Місяці
1 лютого, 20:57
Пасажирів усіх вечірніх поїздів компанія довозить автобусними трансферами
Обмеження руху поїздів між Дніпром та Запоріжжям: «Укрзалізниця» повідомила нові дані
30 сiчня, 20:58
До ліквідації наслідків залучалися понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки
Атака на Одесу: наслідки (фото)
9 лютого, 07:36
У столиці запущено додаткові рейси міського експреса
У Києві запущено додаткові поїзди Kyiv City Express: розклад
17 лютого, 06:18
Джин Шахін, Шелдон Вайтгаус, Річард Блюменталь та Кріс Кунс були в Одесі
Сенатори США вперше з початку великої війни відвідали Одесу (фото)
19 лютого, 06:35

В портах Одеси застрягли понад 11 тис. вагонів із зерном
В портах Одеси застрягли понад 11 тис. вагонів із зерном
ISW викрив масштабну брехню Генштабу РФ про «успіхи» на фронті
ISW викрив масштабну брехню Генштабу РФ про «успіхи» на фронті
Росія засудила чотирьох українських полонених: що відомо
Росія засудила чотирьох українських полонених: що відомо
У Сумах від російської атаки постраждали діти
У Сумах від російської атаки постраждали діти
Вибух гранати на Буковині: зловмиснику загрожує довічне
Вибух гранати на Буковині: зловмиснику загрожує довічне
Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року

В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
