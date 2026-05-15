Обмін полоненими, смертельна стрілянина на Хмельниччині. Головне за 15 травня 2026

Дайджест новин 15 травня 2026 року

У пʼятницю, 15 травня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. На Хмельниччині ліквідовано стрільця, який вбив поліцейського. Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні.

«Главком» склав добірку головних подій 15 травня.

Обмін полоненими

У пʼятницю, 15 травня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. 205 українських воїнів та ще четверо цивільних повернулися додому. Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року.

На Батьківщину повернулися військові ЗСУ, у тому числі ТрО, Нацгвардії, ДПСУ. Серед звільнених – військовослужбовці «Азову». Цей обмін особливий тим, що 95% повернутих сьогодні потрапили у полон у 2022 році.

Багато звільнених українців повертаються додому із серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками. Є ті захисники, яких евакуювали з «Азовсталі» пораненими. Попереду на всіх чекає реабілітація, відновлення документів і банківських карток.

Сили оборони уразили малий ракетний катер та мінний тральник окупантів

Українські воїни уразили малий ракетний катер та мінний тральник російських військ у пункті базування «Каспійск». Також було атаковано склади боєприпасів у районах Єпифанівки та Ровеньок, матеріально-технічних засобів у Райгородці на тимчасово окупованій території Луганської області, а також складу засобів РЕБ противника у Дмитрівці на тимчасово окупованій території Донеччини.

Крім того, захисники уразили радіолокаційну станцію МР-232 «Буссоль-С», оптико-електронний модуль в береговому посту технічної розвідки ФСБ та склад паливо-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Маріуполі.

Генштаб ЗСУ підтвердив нічне ураження нафтопереробного заводу «Рязанський» у Рязані. На території об’єкта зафіксовано масштабну пожежу.

Росія готує нові удари по Україні

Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Російська сторона називає цілі «центрами ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти.

«Звісно, ми взяли до відома цю інформацію. Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу», – каже президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Росії треба закінчувати війну та домовлятись про достойний мир, а не «шукати, чим ще залякати Україну».

На Хмельниччині ліквідовано стрільця, який вбив поліцейського

У селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції. Чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, внаслідок чого один правоохоронець загинув, ще одного поранено.

Згодом спецпризначенці поліції Хмельницької області ліквідували небезпечного злочинця, який застрелив правоохоронця Сергія Чорного. Після скоєння вбивства нападник намагався сховатися у лісосмузі.

На пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно – стрільця ліквідовано

Рятувальна операція у Дарницькому районі завершена

У Києві завершився розбір завалів на місці влучання в житловий будинок у Дарницькому районі. Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії, спричиненої масованою атакою ворога 14 травня, тривала понад добу.

Підрозділи ДСНС працювали на місці трагедії понад 28 годин. За цей час було розібрано понад 3 тис. кубічних метрів зруйнованих конструкцій будівлі. Підтверджено смерть 24 людей, з яких троє – діти. Водночас поранення різного ступеня важкості дістали 48 осіб.

