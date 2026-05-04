Категорії водійських прав можуть змінити: зареєстровано законопроєкт

glavcom.ua
Урядовий законопроєкт передбачає системну реформу водійських категорій з урахуванням вікового цензу та досвіду водія
Законопроєкт №15200: доступ до складних категорій прав залежатиме від попереднього досвіду водія

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15200, який передбачає системну реформу категорій водійських прав та правил реєстрації транспортних засобів відповідно до вимог Директиви ЄС 2025/2205 і Віденської конвенції про дорожній рух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр законопроєктів Верховної Ради. 

Ініціатором від уряду виступила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Законопроєкт направлено до Комітету з питань транспорту та інфраструктури, а також до семи інших профільних комітетів – зокрема з питань інтеграції до ЄС, цифрової трансформації та правової політики. Наразі документ опрацьовується у комітетах.

Пропонований закон вносить зміни до базового Закону «Про дорожній рух» – зокрема, доповнює його новими статтями 15-2 – 15-5. Йдеться не про косметичні правки, а про структурну перебудову: уніфікацію класифікації транспортних засобів, оновлення переліку категорій та запровадження принципу поетапного доступу до керування. 

Нові категорії та вікові вимоги

Законопроєкт пропонує оновлену структуру водійських категорій – від AM, A1, A2 до C, D та похідних від них (CE, DE тощо). Окремо виділяються категорії для громадського електротранспорту: трамваїв і тролейбусів. Класифікацію транспортних засобів планують зробити точнішою – з урахуванням технічних характеристик, типу та призначення транспорту.

Ключова новація – принцип поетапного допуску до складніших категорій. Отримати права на важчий клас транспорту без підтвердженого досвіду керування попередньою категорією стане неможливо. Така система вже давно є стандартом у країнах ЄС і, за задумом авторів законопроєкту, має знизити аварійність на дорогах України. 

Реєстрація через місцеву владу

Серед інших нововведень – можливість реєстрації автомобілів і видачі посвідчень водія через органи місцевого самоврядування. Наразі ці функції зосереджені переважно у сервісних центрах МВС. Децентралізація послуг має наблизити їх до громадян, особливо у невеликих містах і сільській місцевості.

Законопроєкт є частиною ширшого процесу гармонізації українського законодавства з нормами ЄС у рамках євроінтеграції. Документ поки проходить стадію комітетських слухань – дата розгляду у залі Верховної Ради не визначена. 

Нагадаємо, у липні 2025 року в Україні вже відбулися суттєві зміни у правилах отримання посвідчення водія — зокрема, збільшено строки між спробами повторної здачі практичного іспиту та посилено технічний контроль під час іспитів. До слова, «Главком» також роз'яснював вікові обмеження на право керування транспортними засобами — відповідні норми МВС діють і сьогодні, проте новий законопроєкт може суттєво переглянути підходи до їх регулювання. 

