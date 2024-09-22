У ДТП на Вінниччині загинула дворічна дівчинка, її вбила подушка безпеки

Дівчинка перебувала на передньому сидінні, не обладнаному для перевезення дітей

У ДТП на Вінниччині загинула дворічна дівчинка. Водійка Opel Zafira на сільській ґрунтовій дорозі врізалася в електроопору. Від удару спрацювала подушка безпеки, яка і вбила дитину, що сиділа на передньому сидінні разом із п’ятирічною сестричкою. Як повідомили у поліції Вінницької області, 27-річна водійка не впоралася з керуванням.

«Дівчинка, яка перебувала на передньому сидінні, не обладнаному для перевезення дітей, загинула на місці події, а її сестричку з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу», – ідеться у повідомленні поліції.

Як з’ясували у виданні Oboz.ua, за кермом перебувала найкраща подруга матері малолітніх дівчаток.

Того дня саме була восьма річниця одруження батьків цих дітей, тож вони поїхали до Вінниці, щоб зробити урочисті фото та відзначити дату. дворічна Меланія та п’ятирічна Соломія залишилися під наглядом подруги.

Згодом водійка написала у своєму Instаgram, що за мить до аварії дівчатка були веселі, їли пончики на передньому сидінні та сміялись. Коли авто налетіло на стовп – спрацювали подушки безпеки.

«Меланія вся в крові, непритомна, кров із вуха, з ротика, вся машина в крові. Соломійка тільки запитує: «Що з Меланією?» – описувала водійка пережитий жах.

За короткий час на місце аварії примчали батьки дівчаток. Батько намагався робити дочці штучне дихання. Потім під'їхала швидка.

«Швидка приїхала, запустила серце, але ритму немає. "Адреналін – масаж – адреналін, фіксуємо час смерті». Її тіло накривають. Її більше немає», – написала водійка, яка допустила аварію.

У пресслужбі поліції повідомили, що наразі проводиться низка експертиз та інші слідчі дії, після яких буде ухвалено рішення про висунення підозри.

До речі, згідно з правилами дорожнього руху, забороняється перевозити дітей віком до 12 років і зростом менш як 145 см в автомобілі без використання автокрісла з ременями безпеки.

Нагадаємо, у Одесі їжачок вийшов на дорогу і спровокував ДТП.