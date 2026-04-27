Уряд спростив технічний контроль для міжнародних перевізників

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Прийняте рішення передбачає інтеграцію перевірок для отримання сертифіката Європейської конференції міністрів транспорту у процедуру обов’язкового технічного контролю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Відтепер діятиме одна процедура техогляду, яка відповідатиме і українським, і міжнародним вимогам

Кабінет міністрів ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників. Йдеться про перевезення для вантажівок за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту – це багатосторонні дозволи, які дають можливість перевозити товари між понад 40 країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Раніше перевізники проходили дві окремі перевірки. Після рішення уряду залишається тільки одна процедура техогляду, яка одночасно підтверджує відповідність і українським, і міжнародним вимогам.

Як зазначив глава Мінрозвитку, за останні роки бізнес витратив близько 300 млн грн на дублюючі процедури. «Додатково відкриваємо ринок технічного контролю. Видавати сертифікати зможуть усі акредитовані суб’єкти, а не лише одне державне підприємство. Це конкуренція, нижча вартість послуг і краща якість», – каже він.

Також впроваджено європейські підходи до технічного контролю:

  • єдина класифікація недоліків
  • чіткі правила експлуатації транспорту
  • повна інтеграція даних у державну систему.

Сертифікат Європейської конференції міністрів транспорту видається одразу після техогляду, без додаткових процедур. На останній розподіл дозволів Європейської конференції міністрів транспорту було подано понад 21 тис. вантажівок – для них це рішення означає реальне спрощення роботи.

Як відомо, Міністерство розвитку громад та територій та Європейська комісія домовились про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. «Транспортний безвіз» діятиме до березня 2027 року.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

