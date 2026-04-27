Уряд спростив технічний контроль для міжнародних перевізників

Відтепер діятиме одна процедура техогляду, яка відповідатиме і українським, і міжнародним вимогам

Кабінет міністрів ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників. Йдеться про перевезення для вантажівок за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту – це багатосторонні дозволи, які дають можливість перевозити товари між понад 40 країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Раніше перевізники проходили дві окремі перевірки. Після рішення уряду залишається тільки одна процедура техогляду, яка одночасно підтверджує відповідність і українським, і міжнародним вимогам.

Як зазначив глава Мінрозвитку, за останні роки бізнес витратив близько 300 млн грн на дублюючі процедури. «Додатково відкриваємо ринок технічного контролю. Видавати сертифікати зможуть усі акредитовані суб’єкти, а не лише одне державне підприємство. Це конкуренція, нижча вартість послуг і краща якість», – каже він.

Також впроваджено європейські підходи до технічного контролю:

єдина класифікація недоліків

чіткі правила експлуатації транспорту

повна інтеграція даних у державну систему.

Сертифікат Європейської конференції міністрів транспорту видається одразу після техогляду, без додаткових процедур. На останній розподіл дозволів Європейської конференції міністрів транспорту було подано понад 21 тис. вантажівок – для них це рішення означає реальне спрощення роботи.

Як відомо, Міністерство розвитку громад та територій та Європейська комісія домовились про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. «Транспортний безвіз» діятиме до березня 2027 року.