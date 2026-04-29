Уряд виділив 2 млрд грн на компенсації за зруйноване обстрілами житло

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кошти підуть на ремонти різного рівня складності
фото: glavcom.ua

Майже 20 тис. родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого через російські атаки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування програми «єВідновлення» у 2 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Як зазначається, кошти підуть на ремонти різного рівня складності. Для менших пошкоджень передбачено до 200 тис. грн на один об’єкт. Для складніших випадків сума компенсації більша і залежить від типу житла: до 350 тис. грн для квартир і до 500 тис. грн для приватних будинків.

Загалом у межах програми «єВідновлення» вже 139 тис. сімей отримали компенсації на відновлення житла на суму 13,5 млрд грн. «Якщо ваше житло пошкоджене чи знищене внаслідок російської агресії, подати заявку можна через ЦНАП, в нотаріуса, або через портал «Дія», – каже вона.

Нагадаємо, понад 450 тис. українських родин – а це близько мільйона людей – уже забезпечені житлом у межах державних компенсаційних програм.

Як повідомлялося, керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила новий пакет із восьми програм для відновлення України на 1,5 млрд євро. 466,5 млн євро з цієї суми буде спрямовано на проєкти, які координує Міністерство розвитку громад та територій. 

До слова, на ремонт автомобільних доріг в Україні станом на зараз потрібно 52 млрд грн. Деталі фінансування та структуру витрат оприлюднила очільниця уряду Юлія Свириденко. За словами прем’єр-міністерки, Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.

ПДВ для ФОПів. Міністр фінансів повідомив невтішні новини
Що буде з цінами на світло? Уряд ухвалив рішення
Курс валют 29 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 29 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
День охорони праці: скільки платять фахівцям з безпеки
