Україна і ЄС провели перше з 2022 року засідання спільного авіаційного комітету

Кулеба: Це означає перехід до практичного впровадження європейських правил у сфері авіації

«Це означає перехід до практичного впровадження європейських правил у сфері авіації»

Сьогодні, 22 квітня, відбулося перше з 2022 року засідання Спільного авіаційного комітету Україна – ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

«Це один із ключових інструментів реалізації угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, яка встановлює єдині правила для авіації та інтегрує нашу державу в європейську авіаційну систему», – йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що ключовим результатом стало узгодження переліку актів права ЄС, які Україна має впровадити, а також підходів до їх імплементації з урахуванням поточних умов.

«Це означає перехід до практичного впровадження європейських правил у сфері авіації – від безпеки польотів до захисту прав пасажирів. Наша мета – щоб після відкриття неба український ринок працював за тими ж правилами, що і в ЄС: прозоро, безпечно і з рівними умовами для перевізників», – наголосив міністр.

Кулеба додав: «Розуміємо, що українські авіакомпанії зараз працюють у надзвичайно складних умовах. Саме тому готуємо систему вже зараз – щоб після відновлення польотів ринок одразу був інтегрований у європейський простір».

Раніше в Україні розпочався процес підготовки до відновлення авіасполучення. Створено спеціальну робочу групу, яка розроблятиме покроковий план відкриття українського неба для цивільних літаків.