Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Українка чесно розповіла про мінуси життя в Іспанії

glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Іспанської зарплати вистачить ледь-ледь щоб винаймати квартиру і їсти, якщо ти один, попереджає Поліна
фото з відкритих джерел

Через невисокі доходи багато іспанців і після 30 років продовжують жити з батьками

Українка Поліна Фаустова, яка вже два роки живе в Іспанії, поділилася власним досвідом і застерегла від ідеалізації цієї країни. Як інформує «Главком», дівчина родом із Харкова поділилася своїми спостереженнями у блозі в TikTok.

За словами Поліни, багато людей їдуть у Іспанію із завищеними очікуваннями, сформованими блогерами, які показують переважно лише позитивні сторони життя за кордоном. У результаті частина українців згодом розчаровується і навіть шкодує про переїзд.

Однією з головних проблем вона називає низький рівень зарплат. Дівчина пояснює, що без стабільної роботи та знання мови розраховувати на комфортне життя не варто. За її спостереженнями, навіть працюючи, люди часто можуть покрити лише базові витрати – житло та харчування. Вона прямо зазначає: «Іспанської зарплати вистачить ледь-ледь щоб винаймати квартиру і їсти, якщо ти один».

Також Поліна додає, що через невисокі доходи багато іспанців і після 30 років продовжують жити з батьками.

Ще одним серйозним мінусом є висока вартість оренди житла, особливо у великих містах. За словами українки, ціни значно зросли за останні роки. Якщо раніше знайти доступний варіант було простіше, то зараз якісне житло може коштувати від 2000 євро на місяць. Водночас у менших містах ситуація дещо краща – там можна знайти житло приблизно за 800 євро.

Окремо вона звертає увагу на питання безпеки. За її словами, в Іспанії досить поширені вуличні крадіжки: злодії можуть вирвати сумку або навіть розбити скло автомобіля, щоб викрасти речі. Вона підкреслює, що цю проблему часто замовчують.

Не менш важливим моментом є відсутність значної соціальної підтримки для українців. Блогерка наголошує, що тим, хто звик розраховувати на державні виплати, доведеться змінити підхід. «Це вам не Німеччина», – каже Поліна, маючи на увазі, що тут значно менше допомоги, і потрібно покладатися передусім на власні сили.

Попри це, вона визнає, що загальна вартість життя в Іспанії без урахування оренди може бути нижчою, ніж у багатьох інших країнах Європи. Однак ключова проблема, на її думку, полягає саме в дисбалансі між доходами і витратами.

У підсумку українка радить перед переїздом реально оцінювати свої можливості, вивчати мову та не покладатися лише на красиву картинку з соцмереж.

Нагадаємо, Поліна Фаустова переїхала з Харкова до Німеччини та врешті обрала для життя Іспанію та наразі мешкає у Валенсії. За цей час вона побувала в різних країнах та поділилася власним досвідом еміграції й розповіла про недоліки життя в Нідерландах.

Також повідомлялося, українка Юлія емігрувала до Канади, де живе вже три роки. Жінка розповіла, чому українцям ніколи «не стати своїми у Канаді» та як саме еміграція впливає на людей. Цим українка поділилася у своєму блозі в Іnstagram, де вона розповідає про тонкощі еміграції з України в Канаду. 

Теги: Іспанія житло харчування еміграція українка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua