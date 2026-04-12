Українка чесно розповіла про мінуси життя в Іспанії

Іспанської зарплати вистачить ледь-ледь щоб винаймати квартиру і їсти, якщо ти один, попереджає Поліна

Через невисокі доходи багато іспанців і після 30 років продовжують жити з батьками

Українка Поліна Фаустова, яка вже два роки живе в Іспанії, поділилася власним досвідом і застерегла від ідеалізації цієї країни. Як інформує «Главком», дівчина родом із Харкова поділилася своїми спостереженнями у блозі в TikTok.

За словами Поліни, багато людей їдуть у Іспанію із завищеними очікуваннями, сформованими блогерами, які показують переважно лише позитивні сторони життя за кордоном. У результаті частина українців згодом розчаровується і навіть шкодує про переїзд.

Однією з головних проблем вона називає низький рівень зарплат. Дівчина пояснює, що без стабільної роботи та знання мови розраховувати на комфортне життя не варто. За її спостереженнями, навіть працюючи, люди часто можуть покрити лише базові витрати – житло та харчування. Вона прямо зазначає: «Іспанської зарплати вистачить ледь-ледь щоб винаймати квартиру і їсти, якщо ти один».

Також Поліна додає, що через невисокі доходи багато іспанців і після 30 років продовжують жити з батьками.

Ще одним серйозним мінусом є висока вартість оренди житла, особливо у великих містах. За словами українки, ціни значно зросли за останні роки. Якщо раніше знайти доступний варіант було простіше, то зараз якісне житло може коштувати від 2000 євро на місяць. Водночас у менших містах ситуація дещо краща – там можна знайти житло приблизно за 800 євро.

Окремо вона звертає увагу на питання безпеки. За її словами, в Іспанії досить поширені вуличні крадіжки: злодії можуть вирвати сумку або навіть розбити скло автомобіля, щоб викрасти речі. Вона підкреслює, що цю проблему часто замовчують.

Не менш важливим моментом є відсутність значної соціальної підтримки для українців. Блогерка наголошує, що тим, хто звик розраховувати на державні виплати, доведеться змінити підхід. «Це вам не Німеччина», – каже Поліна, маючи на увазі, що тут значно менше допомоги, і потрібно покладатися передусім на власні сили.

Попри це, вона визнає, що загальна вартість життя в Іспанії без урахування оренди може бути нижчою, ніж у багатьох інших країнах Європи. Однак ключова проблема, на її думку, полягає саме в дисбалансі між доходами і витратами.

У підсумку українка радить перед переїздом реально оцінювати свої можливості, вивчати мову та не покладатися лише на красиву картинку з соцмереж.

Нагадаємо, Поліна Фаустова переїхала з Харкова до Німеччини та врешті обрала для життя Іспанію та наразі мешкає у Валенсії. За цей час вона побувала в різних країнах та поділилася власним досвідом еміграції й розповіла про недоліки життя в Нідерландах.

